İsrail Savunma Bakanı Gantz'tan dikkat çeken açıklama: Türkiye küresel bir aktör

İki ülkenin de bölgede istikrar, güvenlik ve refahı korumayı amaçladığını, terörle mücadelenin iş birliği gerektirdiğini belirterek "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, (Milli Savunma) Bakan (Hulusi) Akar'a ve güvenlik güçlerine terör tehdidi altında olan İsrail vatandaşları ve Yahudi toplumuna yönelik hayat kurtaran iş birlikleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

TÜRKİYE KÜRESEL BİR AKTÖR

Gantz, ilişkilerin istikrarlı bir şekilde sürmesi ve diyalog kanallarının açık tutulması için ekibine talimat verdiğini de belirterek "İsrail Türkiye'yi ekonomik alanda, savunma alanında ve tüm bölgenin istikrarını sağlamada ilişkilerimizi geliştirebileceğimiz küresel bir aktör olarak görüyor." ifadelerini kullandı.