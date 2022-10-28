Eko-turizm hamlesi! Bursa'daki Karagöz Mesire Alanı çevre düzenlemesi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor





Büyükşehir Belediyesi tarafından Karagöz Mesire Alanı'nda 3 katlı 712 metrekare kapalı alanı, 1200 metrekare bahçesi olan restoran, 134 metrekarelik iki katlı misafir evi, 40'ar metrekarelik 10 adet ve 50'şer metrekarelik 5 adet olmak üzere toplam 15 adet bungalov evi yapılıyor. Gerek düzenlenen festivallerle gerekse de turizm master planıyla beraber yapılan açılımlarla bu konuya odaklandıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Karagöz Mesire Alanı da yakın zamanda Bursalıları ağırlayacak. İlçe belediyesine tahsisli olan bu güzel alanı Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'ya kazandırmış olduk. İlçe ve şehir ekonomisine turizm anlamında ciddi katkısı olacaktır" dedi.

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