Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin burs uygulamasına Başkan Erdoğan'dan ödül





AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın düzenlediği ve açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan 'Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde gençlere yönelik projeleriyle öne çıkan belediyeler ödüllendirildi. Ankara Millet Bahçesi'nde yapılan ve 147 belediyenin stant açarak gençlik hizmetlerini tanıttığı festivalde, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim bursu uygulaması ödüle değer görüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Başkan Aktaş, "Tek bir amacımız var, o da gençlerimizin yarınlara çok daha iyi hazırlanması. Bu uygulama ile ödüle değer görülmek mutluluk verici. Ödülü Cumhurbaşkanımızın elinden almak da ayrıca gurur verici. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bizi ödüle değer gören parti yöneticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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