Ana kucağında dersimiz: Başkanı tanıyalım! Bursa'da 21 merkez ve 180 öğretmenle 2 bin öğrenciye eğitim veriliyor





Zaman zaman yapılan gezi programları ile çocuklara Bursa'yı tanıttıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Onların donanımlı bir şekilde hayata hazırlanması tek amacımız. 'Başkanı tanıyalım' dersini işlerlerken geldim, hem kendimi tanıttım hem de heyecanlarına ortak oldum. Ana Kucaklarımızın sayısını daha artıracağız. Yeni Ana Kucakları ile daha fazla öğrencimizle bir araya gelmiş olacağız" dedi.

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