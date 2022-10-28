Ana kucağında dersimiz: Başkanı tanıyalım! Bursa'da 21 merkez ve 180 öğretmenle 2 bin öğrenciye eğitim veriliyor

Büyükşehir Belediyesi'nin 'dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla' 2019 yılında 6 merkezle başlattığı ve bugün adeta dev bir eğitim kurumuna dönüşen Ana Kucaklarında, Milli Eğitim müfredatının yanında 'Şehrim Bursa' dersi ile miniklere Bursa'nın değerleri de anlatılıyor.
Bu yıl 21 merkezde, 180 öğretmen ve yaklaşık 2 bin öğrenci ile eğitimlerin devam ettiği Ana Kucaklarında, 'Şehrim Bursa' dersinin 'Başkanımızı Tanıyalım' konusu işlenirken, minik öğrenciler büyük sürprizle karşılaştı. Şirinevler Ana Kucağı'nı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hem minik öğrencilere kendini tanıttı hem de onlarla sohbet etti. Oldukça keyifli geçen derste çocuklar, Başkan Aktaş'a Hacivat Karagöz gösterisi sundu, şarkılar söyledi.
Ana Kucaklarında miniklerin heyecanını gördükçe kendisinin de çok mutlu olduğunu belirten Başkan Aktaş, 'Şehrim Bursa' dersi kapsamında Bursa'nın değerlerinin de çocuklara anlatıldığını söyledi.