28 yılın 'TAKVİM'i! Halkın gazetesi TAKVİM, haklının ve doğrunun yanında!





Milli ve yerli olan her projeyi destekleyip ülkenin çıkarları söz konusu olduğunda taraf olduğunu haykırdı. Özellikle emeklinin, işçinin ve memurun sorunlarını sayfalarına taşıdı. Bu konuda hükümetlere uyarılarını yaptı. Gezi olaylarının arkasındaki dış güçler ve kışkırtıcıların kimler olabileceğini cesurca aktarmaktan geri kalmadı. 17-25 Aralık kumpasında, 15 Haziran 2016 FETÖ'nün hain darbe girişiminde milli ve yerli duruşundan taviz vermeden halkın yanında yer aldı. Türk askerinin Kuzey Irak'ta ve Suriye'de PKK'nın kökünü kazımak için yaptığı operasyonları ayrıntılarıyla okurlarına aktardı. Türkiye'ye karşı dış güçlerin giriştiği ekonomik saldırıların ayrıntılarını anında yazdı... Bundan sonra da aynı kararlılıkla ve aynı cesaretle yayın hayatına devam edeceği mesajını paylaştı... Nice yıllara TAKVİM!