44 operasyonel tim sahada! Tunceli'de Eren Abluka Sonbahar Kış-4 Operasyonu başladı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla "Eren Abluka Sonbahar Kış-4 (Tunceli- Ovacık-Mercan) Şehit J.Uzm.Çvş. Burak Tortumlu Operasyonu" başlatıldı.
545 PERSONEL 44 OPERASYONE TİM GÖREV ALIYOR
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada operasyona ilişkin şu bilgilere yer verildi;
"Tunceli ve Erzurum Jandarma Bölge Komutanlıkları koordinesinde Tunceli ve Erzincan İl Jandarma Komutanlıklarınca müşterek icra edilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 548 personel 44 operasyonel tim görev alıyor.