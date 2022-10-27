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    • 27.10.2022 09:48
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    • 27.10.2022 10:00
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    44 operasyonel tim sahada! Tunceli'de Eren Abluka Sonbahar Kış-4 Operasyonu başladı

    Terör Örgütü PKK'ya yönelik devam eden Eren Abluka operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. 548 personel ve 44 operasyonel timin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar Kış-4 (Tunceli- Ovacık-Mercan) Şehit J.Uzm.Çvş. Burak Tortumlu Operasyonu" başlatıldı.

    PKK’ya sonbahar operasyonu!

    PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla "Eren Abluka Sonbahar Kış-4 (Tunceli- Ovacık-Mercan) Şehit J.Uzm.Çvş. Burak Tortumlu Operasyonu" başlatıldı.

    545 PERSONEL 44 OPERASYONE TİM GÖREV ALIYOR
    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada operasyona ilişkin şu bilgilere yer verildi;

    "Tunceli ve Erzurum Jandarma Bölge Komutanlıkları koordinesinde Tunceli ve Erzincan İl Jandarma Komutanlıklarınca müşterek icra edilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 548 personel 44 operasyonel tim görev alıyor.

    HAİNLERE ABLUKA | İZLE

    Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile İnançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor."

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    Haberler Güncel 44 operasyonel tim sahada! Tunceli'de Eren Abluka Sonbahar Kış-4 Operasyonu başladı
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