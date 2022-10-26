Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.10.2022 18:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.10.2022 18:17
    ABONE OL

    Ahmet Tulgar kimdir, ÖLDÜ MÜ? Gazeteci Ahmet Tulgar kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

    Gazeteci ve edebiyaçı Ahmet Tulgar vefat etti. Tulgar'ın evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Peki,Ahmet Tulgar kimdir, ÖLDÜ MÜ? Gazeteci Ahmet Tulgar kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Ahmet Tulgar kimdir, ÖLDÜ MÜ?

    Ahmet Tulgar hakkında araşrtırmalar hız kazandı. Gazeteci Ahmet Tulgar yaşamını yitirdi. Peki, Ahmet Tulgar kimdir, ÖLDÜ MÜ? Gazeteci Ahmet Tulgar kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

    Gazeteci, muhabir ve edebiyatçı Ahmet Tulgar, yaşamını yitirdi. İstanbul Ataşehir'deki evinde kalp krizi geçiren Tulgar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Tulgar'ın cenazesi Batı Ataşehir'deki Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. 35 yıldır gazetecilik yapan usta isim, 63 yaşındaydı.

    AHMET TULGAR KİMDİR?

    Tulgar, 1959 yılında doğdu. Sankt Georg Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra Viyana Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi, Boğaziçi Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okudu.
        Reklam
        Haberler Güncel Ahmet Tulgar kimdir, ÖLDÜ MÜ? Gazeteci Ahmet Tulgar kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?
            SON DAKİKA