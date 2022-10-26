Ahmet Tulgar hakkında araşrtırmalar hız kazandı. Gazeteci Ahmet Tulgar yaşamını yitirdi. Peki, Ahmet Tulgar kimdir, ÖLDÜ MÜ? Gazeteci Ahmet Tulgar kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?
Gazeteci, muhabir ve edebiyatçı Ahmet Tulgar, yaşamını yitirdi. İstanbul Ataşehir'deki evinde kalp krizi geçiren Tulgar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tulgar'ın cenazesi Batı Ataşehir'deki Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. 35 yıldır gazetecilik yapan usta isim, 63 yaşındaydı.
AHMET TULGAR KİMDİR?
Tulgar, 1959 yılında doğdu. Sankt Georg Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra Viyana Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi, Boğaziçi Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okudu.