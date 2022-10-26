İngiltere'nin yeni Başbakanı Rischi Sunak'ın dans görüntüleri gündem oldu! Hangisi fake hangisi gerçek...

İngiltere'de 20 Ekim'de parti liderliğinden istifa eden Başbakan Liz Truss'ın yerini almak için mücadele veren eski Maliye Bakanı Sunak, liderlik yarışını kazandı.
Sunak'ın rakibi Penny Mordount, Twitter'dan yaptığı açıklamada, liderlik yarışından çekildiğini, Rishi Sunak'ı desteklediğini duyurdu.
Mordount, "Şimdi bir sonraki Başbakanımızı seçtik. Bu karar tarihi bir karar ve partimizin çeşitliliğini ve yeteneğini bir kez daha göstermektedir. Rishi Sunak'a tam destek veriyorum." ifadelerini kullandı.
SUNAK'IN SERVETİ DUDAK UÇUKLATTI
Hint asıllı Rishi Sunak eşi Akshata Murty ile birlikte yaklaşık 730 milyon sterlinlik bir servete sahip... Sunak Kral 3. Charles'ı ikiye katlayan servetiyle ülkesindeki en zengin başbakan olarak tarihe geçti.
42 yaşındaki Akshata Murty, babasının yazılım şirketi Infosys'de yaklaşık 715 milyon dolar değerinde %0,93'lük bir hisseye sahip. İngiltere'deki zenginleri yıllık olan sıralayan Sunday Times Zenginler Listesi'ne göre bu hisse, çiftin tahmini toplam 730 milyon sterlinlik (yaklaşık 15,5 milyar lira) servetinin büyük bir kısmını oluşturuyor.
RISHI SUNAK'IN DANS TUTKUSU
İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak'ın dans tutkusu da ortaya çıktı. Önce sosyal medyada "Rishi Sunak Ibıza'da çılgınlar gibi dans etti" şeklinde bir video gündem oldu.
O GÖRÜNTÜLERDEKİ SUNAK DEĞİL
Ancak Ibıza'da dans eden o adamın Sunak olmadığı Sunak'a benzeyen başkabirisinin olduğu öğrenildi.
Sunak'a benzeyen adamın dansı | İZLE