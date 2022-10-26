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    • 26.10.2022 16:16
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    İngiltere'nin yeni Başbakanı Rischi Sunak'ın dans görüntüleri gündem oldu! Hangisi fake hangisi gerçek...

    İngiltere'de Muhafazakar Parti liderlik yarışını kazanan Rishi Sunak, ülkenin yeni başbakanı oldu. İngiltere Kralı 3. Charles'tan bile daha zengin olan Rishi Sunak'ın dans tutkusu da ortaya çıktı. Ibıza'da eğlenen ve çılgınlar gibi dans eden birinin videosu sosyal medyada 'Rishi Sunak' diye yayılırken o şahsın Sunak'a benzeyen bir kişi olduğu ortaya çıktı. Ancak sosyal medyaya yansıyan farklı görüntülerde ise Sunak'ın kendine has tarzı ile dans ettiği görüldü.

    takvim.com.tr
    O zaman dans

    İngiltere'de 20 Ekim'de parti liderliğinden istifa eden Başbakan Liz Truss'ın yerini almak için mücadele veren eski Maliye Bakanı Sunak, liderlik yarışını kazandı.

    Sunak'ın rakibi Penny Mordount, Twitter'dan yaptığı açıklamada, liderlik yarışından çekildiğini, Rishi Sunak'ı desteklediğini duyurdu.

    Mordount, "Şimdi bir sonraki Başbakanımızı seçtik. Bu karar tarihi bir karar ve partimizin çeşitliliğini ve yeteneğini bir kez daha göstermektedir. Rishi Sunak'a tam destek veriyorum." ifadelerini kullandı.

    SUNAK'IN SERVETİ DUDAK UÇUKLATTI
    Hint asıllı Rishi Sunak eşi Akshata Murty ile birlikte yaklaşık 730 milyon sterlinlik bir servete sahip... Sunak Kral 3. Charles'ı ikiye katlayan servetiyle ülkesindeki en zengin başbakan olarak tarihe geçti.

    42 yaşındaki Akshata Murty, babasının yazılım şirketi Infosys'de yaklaşık 715 milyon dolar değerinde %0,93'lük bir hisseye sahip. İngiltere'deki zenginleri yıllık olan sıralayan Sunday Times Zenginler Listesi'ne göre bu hisse, çiftin tahmini toplam 730 milyon sterlinlik (yaklaşık 15,5 milyar lira) servetinin büyük bir kısmını oluşturuyor.

    RISHI SUNAK'IN DANS TUTKUSU
    İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak'ın dans tutkusu da ortaya çıktı. Önce sosyal medyada "Rishi Sunak Ibıza'da çılgınlar gibi dans etti" şeklinde bir video gündem oldu.

    O GÖRÜNTÜLERDEKİ SUNAK DEĞİL
    Ancak Ibıza'da dans eden o adamın Sunak olmadığı Sunak'a benzeyen başkabirisinin olduğu öğrenildi.

    Sunak'a benzeyen adamın dansı | İZLE

        İŞTE SUNAK'IN DANS GÖRÜNTÜLERİ
        O görüntülerdeki kişinin Sunak olmaması Sunak'ın dans tutkusunu gölgelemedi...

        Sunak'ın dans görüntüleri | İZLE

        Ortaya çıkan başka görüntülerde Sunak'ın dans ettiği görüldü.

        Sosyal medyada bir, "Sunak Başbakan olduktan sonra dans ediyor" ifadeleriyle paylaşılan bir videoda yeni başbakanın kendine has tarzıyla dans ettiği görüldü.

        RISHI SUNAK HAKKINDAKİ İLGİNÇ BİLGİLER
        Sunak'ın İngiltere kralından bile zengin olması dikkat çekerken hayatına dair ilginç bilgiler de gündeme geldi.

        Milliyet'ten Güneri Cıvaoğlu Rishi Sunak'ın hayatına dair o detayları şu ifadelerle aktardı;

        "İngiliz gazetelerine göre, yeni Başbakan Rishi Sunak "çılgınca zengin…"

        Eşiyle birlikte 730 milyon sterlin serveti Kral Charles III ve Kraliçe Camilla'nın

        300-350 milyon sterlinlik servetlerinin iki katı.

        Sunday Times'ın İngiltere'nin en zenginleri listesinde yer alıyor.

        Sunak, eşi Akshata ve iki kızı Krishna ve Anoushka hafta içinde Londra'nın seçkin semtlerinden Kensington'daki 5 yatak odalı evlerinde kalıyorlar.

        Mülkün değeri 7 milyon sterlin dolaylarında.

        Hafta sonlarını Kuzey Yorkshire/Richmond seçim bölgesinde geçiriyorlar.

        Oradaki Kirby Sigston köyündeki malikânelerine çekiliyorlar.

        Değeri 2 milyon sterlinden fazla olan bu malikânede kapalı yüzme havuzu, spor salonu, spa küveti, yoga stüdyosu ve tenis kortu var. "Sağlıklı yaşam merkezine dönüştürülmüş" denebilir.

        Ayrıca ailelerini görmek için gittikleri yöredeki evlerinde de zaman zaman kalmaktalar.

        Los Angeles Santa Monica'da da deniz üzerinde muhteşem teraslı bir taşınmaza sahipler.

        Bu servet İngiltere halkını rahatsız etmiyor. Ancak…

        Artan doğal gaz fiyatları nedeniyle gene de bazı eleştiriler yok değil. 12 metreye 5 metrelik kapalı havuzu ısıtmanın yılda 14 bin sterlinden fazlaya mal olabileceği hesaplanmış "ortalama bir ailenin enerji faturasının neredeyse 6 katı" harcama gerektiren "bu havuz lüksü" dikkat çekiyor.

        ESKİ SÖMÜRÜLEN
        Rishi Sunak bir Hindu aileden. Dedeleri İngiliz Hindistan'ı Pencap eyaletinde doğmuş.

        Hindistan'dan Kenya'ya göçmüş.

        Baba Kenya'da doğup büyümüş, anne ise Tanzanya'da…

        Ardından İngiltere'ye gelmişler.

        Rishi'nin kardeşi Sanjay bir psikolog.

        Kız kardeşi Raakhi ise BM Küresel Eğitim Fonu Strateji ve Planlama Şefi.

        Rishi Sunak 42 yaşında.

        Winchester College'ı bitirdi. Kolejde öğrenciyken yazları garsonluk yapıyordu.

        Yükseköğrenimini Oxford'da felsefe, siyaset ve ekonomi okuyarak tamamladı.

        2001'de mezun oldu.

        Üniversite süresince Muhafazakâr Parti'yle yakınlaştı, siyaset stajı yaptı.

        Daha sonra Amerika'da Stanford Üniversitesi'nden Fulbright bursu

        Rishi Sunak ve eşi Akshata Murthy çiftini sahip olduğu gayrimenkullerden üçü...

            Sunak, eşi Akshata Murthy ile Stanford'da okurken tanıştı.

            Akshata, Infosys'i kuran Hintli milyarder iş adamı Narayana Murthy'nin kızıdır.

            2009'da evlendiler.

            Akshata, babasının yatırım firması Catamaran Ventures'ın yöneticisi.

            Sunak, eğitim yıllarından sonra 2004'e kadar yatırım bankası Goldman Sachs'ta analist olarak çalıştı.

            Sonra…

            2006'da ortak olduğu bir fon yönetimine geçti.

            2009'da Kaliforniya'daki eski arkadaşlarına katıldı ve 2010'da 700 milyon dolarlık bir fonla kurulan Theleme Partners adlı bir şirket kurdular.

            2013-2015 yılları arasında kayınpederinin yatırım firmasında direktörlük yaptı.

            VE SİYASET
            2015'te milletvekili seçildi. İlginçtir, kürsüde Hindu diliyle Hindu dini yeminini etti. Hiçbir tepkiyle karşılaşmadı.

            2018'de Başbakan Theresa May'ın hükümetinde yerel yönetimden sorumlu Devlet Müsteşarlığı görevine getirildi.

            Boris Johnson Başbakan olunca onu 2019'da Hazine Baş Sekreteri olarak atadı.

            Aynı yıl kraliçenin Danışma Meclisi olan -saygın- "Privy Council" üyesi oldu.

            2020'de Maliye Bakanlığı'na getirildiğinde henüz 39 yaşındaydı.

            2022'de Johnson'la "fikri anlaşmazlık" öne sürerek görevden istifa etti.

            Hükümet krizini tetikledi.

            Johnson istifa etmek zorunda kaldı.

            JOHNSON'IN OYUNU
            Johnson kendisinin yerine gelmesi için

            Lis Truss'u destekledi.

            Oysa…

            Rishi Sunak da Başbakanlığa talipti.

            İngiltere siyasetinin derin kulislerine göre, "iletişim ve konuşma sorunlu" Lis Truss'un kısa süre sonra Başbakanlığı bırakmak zorunda kalacağını bilerek onu desteklemişti.

            Böylece yeniden Başbakanlığa dönecekti.

            Gerçekten Truss, en kısa süreli Başbakan oldu; sadece 44 gün!..

            Kraliçeden Başbakanlık görevini aldı, Kral'a istifasını verdi. Ancak…

            Boris Johnson'ın hesapları tutmadı.

            Koyu renkli bir Hintli olan Rishi Sunak'a partisi daha fazla destek verdi.


            Sunak eşi ve çocukları...

            HALKTAN KOPUK MU?
            Johnson kenara çekildi.

            Şimdi de Rishi Sunak'ın tökezlemesini

            ve kendisine Başbakanlık yolunun açılmasını bekliyor. Rishi için en büyük eleştiri

            "halkla yeterince ilişki kuramayacak olması" ihtimali.

            Pahalı yaşam tarzı öne çıkıyor. Örneğin…

            Charles III'ten Başbakanlık görevini almaya gittiği günkü giysisi 3 bin 500 sterlinlik "Henry Herbert" etiketli.

            Bu marka geleneksel Savile Row terziliğinin en yüksek standartlarına sadık bir kuruluş. Şimdiki patronu aynı zamanda baş terzi Charlie Baker…

            Ceket yapımını Moley Collage'de, pantolon yapımını Central St. Martin'de, yelek yapımını ise City&Gulds'daki City of Westminster Collage'de geliştirmiş.

            Bana "ceket, pantolon ve yelek eğitimlerinin ayrı ayrı okullarda öğretilmesi" hayli ilginç görüldü.

            Firmaya adını veren Henry Herbert bir zamanlar hem Kral I. Charles, hem de Kral II. Charles'ın terzisiydi.

            Savile Row bizim bazı ünlü iş adamlarımızın da giyindikleri terzileriyle ünlü sokağın adıdır. Gömlekleri de özel dikimdir.

            Rishi Sunak'ın görevi aldığı günkü giysilerine dönelim.

            Ayaklarında pahalı Prada pabuçlar vardı. Bu da dikkati çekmiş.

            Bütün bunlar bir yana, İngiliz medyası Rishi Sunak'ın şu süreçte ekonomik bilgi ve tecrübesiyle Başbakanlık için en uygun isim olduğu görüşünde.

            Elinde sihirli sopa yok ama ciddi ve güvenilir bir iktisatçı.


            Rishi Sunak görevi aldığı gün 3 bin 500 pound'luk takım elbisesi ve Prada marka pabuçlarıyla...
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            Haberler Güncel İngiltere'nin yeni Başbakanı Rischi Sunak'ın dans görüntüleri gündem oldu! Hangisi fake hangisi gerçek...
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