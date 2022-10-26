İngiltere'nin yeni Başbakanı Rischi Sunak'ın dans görüntüleri gündem oldu! Hangisi fake hangisi gerçek...

İngiltere'de 20 Ekim'de parti liderliğinden istifa eden Başbakan Liz Truss'ın yerini almak için mücadele veren eski Maliye Bakanı Sunak, liderlik yarışını kazandı.

Sunak'ın rakibi Penny Mordount, Twitter'dan yaptığı açıklamada, liderlik yarışından çekildiğini, Rishi Sunak'ı desteklediğini duyurdu.

Mordount, "Şimdi bir sonraki Başbakanımızı seçtik. Bu karar tarihi bir karar ve partimizin çeşitliliğini ve yeteneğini bir kez daha göstermektedir. Rishi Sunak'a tam destek veriyorum." ifadelerini kullandı.

SUNAK'IN SERVETİ DUDAK UÇUKLATTI

Hint asıllı Rishi Sunak eşi Akshata Murty ile birlikte yaklaşık 730 milyon sterlinlik bir servete sahip... Sunak Kral 3. Charles'ı ikiye katlayan servetiyle ülkesindeki en zengin başbakan olarak tarihe geçti.