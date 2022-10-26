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    • 26.10.2022 15:58
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    • 26.10.2022 16:21
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    Eski CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz cinsel saldırı suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı! Gerekçeli karar açıklandı

    Eski CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz'un başkanlığı döneminde partide çalışan bir kadına yönelik "cinsel taciz" ve "cinsel saldırı" iddiasıyla yargılandığı davada 7 yıl 9 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasıyla ilgili verilen hükmün gerekçesinde, dosyaya giren ve "montaj" olduğu iddia edilen ses kayıtlarının alınan rapora göre "Farklı ortamlardan alınmak suretiyle birleştirilmediği" belirtildi.

    Tacizci CHP’li 7 yıl yedi! Gerekçeli karar açıklandı

    Erzurum 5. Asliye Ceza Mahkemesi, müşteki S.Y'ye karşı "cinsel taciz" ve "cinsel saldırı" iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan Bülent Oğuz hakkındaki kararın gerekçesini açıkladı.

    Gerekçeli kararda, sanık savunmaları, müşteki ve tanık beyanları, mesaj çıktıları, ses kayıtları, tanık beyanları, kriminal inceleme raporları ve soruşturma ifade tutanakları yer aldı.

    "ZİNCİRLEME ŞEKLİNDE CİNSEL SALDIRI"
    Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasında geçen "Sanığın bahsedilen eylemlerini gerçekleştirirken müşteki ile aynı iş yerinde çalışmanın ve aralarında bulunan hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan yararlanarak üzerine atılı zincirleme şeklinde cinsel saldırı suçunu işlediği anlaşılmıştır." ifadelerine gerekçeli kararda yer verildi.

    Müşteki avukatı Erhan Topçu'nun "Ellerinde 3 ses kaydı ve 23 ekran görüntüsü bulunduğu, S.Y'nin hile ile eve götürüldüğü, S.Y'nin bu kadar rahatsızlık verilmesine rağmen suç duyurusunda bulunmayarak işten ayrıldığı, Oğuz'un gelip böyle bir şey yaşanmayacağına inandırdıktan sonra S.Y'nin tekrar işe gittiği, S.Y'nin para aldığına ya da kumpas kurduğuna ilişkin delil bulunmadığı" yönündeki beyanlarına yer verilen kararda, sanık Oğuz'un üzerine atılı suçlamayı reddettiği, "dosyaya sunulan ses kayıtlarının 'montaj' olduğunu, yargılama aşamasında ise 'kumpas kurulduğunu' ve ses kayıtları üzerinden kendisinden para istenildiğini belirttiği" kaydedildi.

    GEREKÇELİ KARARDA SES KAYITLARIYLA İLGİLİ RAPORA DA YER VERİLDİ
    Soruşturma aşamasında "ses kayıtlarının montaj olduğu"nu iddia eden sanık Oğuz'un mahkemede konuşma içeriklerinin kendisine ait olduğunu ancak farklı zamanlarda kaydedilen seslerin birleştirildiğini öne sürdüğü belirtilen kararda, "Ankara Jandarma Kriminal Daire Başkanlığından alınan raporda, ses kayıtlarının farklı ortamlardan alınmak suretiyle birleştirilmediği ve bütün kayıtlar olduğu, konuşmalar üzerinde anlam bütünlüğünü bozmak amacıyla, konuşulan kelimelerin yerlerini değiştirerek farklı anlamlar üretmek, farklı sesler eklemek veya çıkarmak gibi herhangi bir manipülasyon yapılmadığı kanaatine varıldığı belirtilmiştir." ifadeleri yer aldı.

        Kararda, sanık avukatının ses kayıtlarının hukuka uygun delil olamayacağı itirazıyla ilgili olarak, Yargıtay içtihatlarına göre somut olayda S.Y'nin kendisine yapılan eylemleri ispat edebilmek amacıyla başka imkanının olmaması nedeniyle ses kaydı yaptığından hukuka uygun olarak mahkemece kabul edildiği bildirildi.

        Oğuz'un ses kayıtları üzerinden şantaj iddiasıyla ilgili olarak ise dosya hakkında takipsizlik kararı verildiği ve bu karara yapılan itirazın reddedildiği belirtildi.

        Sanık Oğuz hakkında hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle cezasında artırım yapıldığına değinilen kararda, Oğuz hakkında olumsuz kişilik özellikleri bulunmaması ve cezanın geleceği üzerindeki etkileri dolayısıyla takdir indirimi yapıldığı ifade edildi.

        Sanık Bülent Oğuz hakkında "cinsel taciz" suçundan karar verilmesine yer olmadığına hükmeden mahkemenin sanığın "cinsel saldırı" suçundan ise 7 yıl 9 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdiği kaydedildi.

        İŞTE TACİZİN SES KAYDI
        Kadın:         Başkanım lütfen ya
        CHP İl Başkanı: Lütfen ben de senden rica ediyorum.



        Hışırtılar...

        Kadın: Telefonumu niye oraya atıyorsunuz? Allah'ım yarabbim ya
        CHP İl Başkanı: Niye beni istemiyorsun?
        Kadın: Ya Başkanım, sizinle alakası yok. Böyle bir şeyi istemiyorum yani. Gerçekten öyle bir insan mıyım?
        CHP İl Başkanı: Yok değilsin, öyle olsaydı ben sana başından beri söyledim değil mi? Ben de diyorum ki '.... geçmişi siler atarız'
        Kadın: He canım başka bir derdiniz var mıydı?
        CHP İl Başkanı: Yok
        Kadın: Yok, öyle bir şey yok.
        CHP İl Başkanı: Nasıl bir şey istiyorsun?
        Kadın: Hiçbir şey istemiyorum. O nasıl söz öyle ya 'Bir kere beraber olalım...'
        CHP İl Başkanı: Diyorum ki 'Sen belki bu işte ne bileyim yanlış bir şey bulmadığını görebilirsin belki ben yanlış olduğunu görürüm ayrı bir şey ama niye benden bu kadar kaşıyorsun?
        Kadın: Ya sizinle alakası yok Başkanım. Ben böyle bir insan değilim...

            CHP İl Başkanı: Benden hiç duydun mu? Senin başkasıyla birlikte olduğunu görsem duysam sen gelsen bile ben seni sevdim.
            Kadın: Ben kendi hayat mücadelemde bir insanım.
            CHP İl Başkanı: Biliyorum, onu görüyorum. Sen yanlış anlama, şöyle düşünme. Ben senden faydalanayım şunu yapayım bunu yapayım değil.
            Kadın: Yani? Faydalanmaya çalışıyorsunuz! Doğruya doğru yani.
            CHP İl Başkanı: Faydalanmaya çalışmıyorum. Ben sana baştan söyledim dedim ki'hoşuma gidiyorsun' dedim mi demedim mi?
            Kadın: Hayır anlamında cık yapıyor.
            CHP İl Başkanı: Demedim he ciddi mi söylüyorsun? Ya ben sana demedim mi hoşuma gidiyorsun? Ben sana baştan söyledim dedim ki 'çok hoşuma gidiyorsun' Hatta dedim ki 'sen şeytan mısın?' Hoşuma gitmesen ne alakası var?

            ....

            Kadın: Başkanım öyle bir şey yok?
            CHP İl Başkanı: Ya ne var? Zorum ne benim?
            Kadın: Bak ne güzel sizinle çalışıyorum?
            CHP İl Başkanı: Yine çalış
            Kadın: Onca söylentilere rağmen çalışıyorum.
            CHP İl Başkanı: Söylenti ne?
            Kadın: Yani, beni o kadar çok dışlayanlar oldu. 'Sen orada çalışıyorsan sana tecavüz ederler bilmem ne yaparlar' bak çok şey söylendi. Beni kimse ilgilendirmedi.
            CHP İl Başkanı: Kim söyledi
            Kadın: Benim ailem, akrabam yani sizden değil. Adınız çıkmış ya dokuza inmiyor sekize.
            CHP İl Başkanı: Neye çıkmış yani neyimiz var?
            Kadın: Bir şey yok yani, bir kere öyle şey olmuş.
            CHP İl Başkanı: Kaç aydır burada çalışıyorsun?
            Kadın: Sekiz aydır
            CHP İl Başkanı: Sana hiç yanlış bir şey yaptık mı?
            Kadın: Siz yapıyorsunuz. Benim oda numaram herkeste var. Beni kimse rahatsız etmiyor.
            CHP İl Başkanı: Yaparlarsa ben ona da müsaade etmem. Bu durumda çok farklı. İnan ki senden önce 3 tane bayanla da çalıştım. Bir tanesine başımı kaldırıp baktığım yok. Sende ayrı bir şey var, çok hoşuma gidiyorsun. Bu ayrı bir şey, çok hoşuma gidiyorsun. Bugün de bunun için buradayım.

            CHP TACİZİ ÖRTBASA ÇALIŞTI
            Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi yetkilileri, taciz olayına CHP Genel Merkezi'nin sessiz kaldığını aktardı. CHP'nin olayla ilgili suç duyurusunda bulunmadığı belirtilirken, olayın örtbas edilmesi için çaba sarf edildiği aktarıldı.

            Memleket Partisi Erzurum İl Başkanı Serhatcan Eş konuyla ilgili olarak CHP yönetimini topa tuttu. Eş yaptığı paylaşımda, "Size kadınlar nasıl güvensin? Bunu yazdım diye CHP düşmanı mı diyeceksiniz?" ifadelerini kullandı.

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            Haberler Güncel Eski CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz cinsel saldırı suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı! Gerekçeli karar açıklandı
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