Eski CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz cinsel saldırı suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı! Gerekçeli karar açıklandı

CHP İl Başkanı: Benden hiç duydun mu? Senin başkasıyla birlikte olduğunu görsem duysam sen gelsen bile ben seni sevdim.

Kadın: Ben kendi hayat mücadelemde bir insanım.

CHP İl Başkanı: Biliyorum, onu görüyorum. Sen yanlış anlama, şöyle düşünme. Ben senden faydalanayım şunu yapayım bunu yapayım değil.

Kadın: Yani? Faydalanmaya çalışıyorsunuz! Doğruya doğru yani.

CHP İl Başkanı: Faydalanmaya çalışmıyorum. Ben sana baştan söyledim dedim ki'hoşuma gidiyorsun' dedim mi demedim mi?

Kadın: Hayır anlamında cık yapıyor.

CHP İl Başkanı: Demedim he ciddi mi söylüyorsun? Ya ben sana demedim mi hoşuma gidiyorsun? Ben sana baştan söyledim dedim ki 'çok hoşuma gidiyorsun' Hatta dedim ki 'sen şeytan mısın?' Hoşuma gitmesen ne alakası var?

....

Kadın: Başkanım öyle bir şey yok?

CHP İl Başkanı: Ya ne var? Zorum ne benim?

Kadın: Bak ne güzel sizinle çalışıyorum?

CHP İl Başkanı: Yine çalış

Kadın: Onca söylentilere rağmen çalışıyorum.

CHP İl Başkanı: Söylenti ne?

Kadın: Yani, beni o kadar çok dışlayanlar oldu. 'Sen orada çalışıyorsan sana tecavüz ederler bilmem ne yaparlar' bak çok şey söylendi. Beni kimse ilgilendirmedi.

CHP İl Başkanı: Kim söyledi

Kadın: Benim ailem, akrabam yani sizden değil. Adınız çıkmış ya dokuza inmiyor sekize.

CHP İl Başkanı: Neye çıkmış yani neyimiz var?

Kadın: Bir şey yok yani, bir kere öyle şey olmuş.

CHP İl Başkanı: Kaç aydır burada çalışıyorsun?

Kadın: Sekiz aydır

CHP İl Başkanı: Sana hiç yanlış bir şey yaptık mı?

Kadın: Siz yapıyorsunuz. Benim oda numaram herkeste var. Beni kimse rahatsız etmiyor.

CHP İl Başkanı: Yaparlarsa ben ona da müsaade etmem. Bu durumda çok farklı. İnan ki senden önce 3 tane bayanla da çalıştım. Bir tanesine başımı kaldırıp baktığım yok. Sende ayrı bir şey var, çok hoşuma gidiyorsun. Bu ayrı bir şey, çok hoşuma gidiyorsun. Bugün de bunun için buradayım.

CHP TACİZİ ÖRTBASA ÇALIŞTI

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi yetkilileri, taciz olayına CHP Genel Merkezi'nin sessiz kaldığını aktardı. CHP'nin olayla ilgili suç duyurusunda bulunmadığı belirtilirken, olayın örtbas edilmesi için çaba sarf edildiği aktarıldı.

Memleket Partisi Erzurum İl Başkanı Serhatcan Eş konuyla ilgili olarak CHP yönetimini topa tuttu. Eş yaptığı paylaşımda, "Size kadınlar nasıl güvensin? Bunu yazdım diye CHP düşmanı mı diyeceksiniz?" ifadelerini kullandı.