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    • Güncel
    • 25.10.2022 15:32
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    • 25.10.2022 15:32
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    SON DAKİKA | Suriye sınırından geçmeye çalışan PYD/YPG'li terörist enselendi

    Son dakika haberine göre yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye sınırına geçmeye çalışan PYD/YPG'li terörist kıskıvrak yakalandı. MSB'den yapılan açıklamada ayrıca Van'da 10 çuvalda 13 bin paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildiği kaydedildi.

    Suriye sınırından geçmeye çalışan terörist enselendi

    Yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan PYD/YPG'li terörist yakalandı.

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin sınırlarda da sürdüğü belirtildi.

    Açıklamada, güvenlik güçlerinin, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan kişiyi yakaladığı, yapılan incelemede bu kişinin PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiği bildirildi.

    Öte yandan, Van sınır hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 10 çuvalda 13 bin paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildiği kaydedildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA | Suriye sınırından geçmeye çalışan PYD/YPG'li terörist enselendi
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