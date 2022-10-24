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    • 24.10.2022 08:42
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    • 24.10.2022 08:42
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    Van’da el bombası ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

    Son dakika haberleri... Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda el bombası, gümrük kaçağı malzeme ve sahte belge ele geçirildi.

    Van’da el bombası ele geçirildi

    Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    Açıklamada, "17-23 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; '5607 SKM' çerçevesinde bin 460 paket sigara, 405 litre akaryakıt, bin 330 paket elektronik sigara likiti ele geçirilmiştir. 'Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Bulundurulması veya El Değiştirmesi Suçu' bünyesinde yapılan çalışmalarda 1 adet el bombası ele geçirilmiştir. 'Resmi Belgede Sahtecilik Suçu' çerçevesinde yapılan çalışmalarda ise 2 adet sahte ikametgah belgesi ve 1 adet sahte doktor raporu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 5 olayda 13 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi.

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