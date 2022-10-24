İstanbul Arel Üniversitesi NEREDE, neden çöktü? | Küçükçekmece, Sefaköy, Cevizlibağ Arel Üniversitesi SON DAKİKA | İstanbul Arel Üniversitesi KİMİN?

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ NEREDE?

Üniversite; Sefaköy ve Tepekent olmak üzere iki yerleşkede eğitim vermekte olup, Meslek Yüksek Okulu Sefaköy yerleşkesinde, Fakülteler, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Yabancı Diller Yüksek Okulu Tepekent yerleşkesinde eğitim vermektedir.

KEMAL GÖZÜKARA KİMDİR?

1928 yılında Kahramanmaraş, Elbistan ilçesi Eldelek Köyü'nde dünyaya gelmiştir. İlerleyen yıllarda Öğretmen Okulu sınavlarını kazanarak Adana Düziçi Öğretmen Okulu'ndan mezun olmuştur. Daha sonra Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi'ni tamamlamış ve Matematik Öğretmeni olmuştur.

Uzun yıllar Elbistan Mükremin Halil Lisesi ve Bahçelievler İzzet Ünver Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak eğitim vermiştir. Ancak öğretmenlikten gelen gelir ile ekonomik ideallerini gerçekleştiremeyeceğini anlamış ve çok sevdiği öğretmenlik mesleğini bırakmak zorunda kalmıştır. Daha sonra babasından aldığı paranın yanı sıra kendisine düşen pay olan bir tarlayı da satarak ihracatçı olmuştur. Bu ticarette kazandığı paralar ile inşaat işine giren Kemal Gözükara bir çok arsa almış ve İstanbul'daki rant ile işleri büyütmeyi başarmıştır. 4 sene deri konfeksiyon ürünleri ihracatı yapmış, ardından Arel Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.yi kurmuştur. İlk inşaat işini İstanbul Bahçelievler Yenibosna Radar 1982 yılında satın aldığı bir arazi ile yapmıştır. Burada 3000 konutluk Arel Sitesi'ni yapmış ardından yine aynı yerde 1987 yılında Arel Koleji'nin temelini atmış ve 1989 'da tamamlamıştır.

En son 70 milyon dolara yakın bir harcama ile Arel Üniversitesi Tepekent Kampusu'nu tamamlamıştır. Kampus'te 4200 öğrenci ders başı yapmış yaklaşık olarak 1000 kişilik istihdamı olan bir eğitim grubunu yönetmiştir. Günümüzde Arel Koleji sahibi ve Arel Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı'dır. Eşi Münevver Gözükara'dır ve eşi ile hem hemşeri, hem de meslektaştır. Kasabalarının birbirine yakın olduğunu eşinin de Maraş Öğretmen Okulu mezunu olduğunu belirtmiştir.