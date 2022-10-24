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    • 24.10.2022 08:58
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    İstanbul Arel Üniversitesi NEREDE, neden çöktü? | Küçükçekmece, Sefaköy, Cevizlibağ Arel Üniversitesi SON DAKİKA | İstanbul Arel Üniversitesi KİMİN?

    Küçükçekmece'de yan tarafındaki inşaatın istinat duvarında meydana gelen çökme nedeniyle Arel Üniversitesi binasında çatlaklar oluştu. Hafriyat kamyonlarıyla çukur doldurularak çökmenin önüne geçmeye çalışılırken, bu sefer binanın bir kısmı çöktü. Peki, İstanbul Arel Üniversitesi kimin? İstanbul Arel Üniversitesi nerede? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    İstanbul Arel Üniversitesi NEREDE, neden çöktü?

    Arel Üniversitesi'nde meydana gelen çökmenin ardından vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı.

    İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ NEDEN ÇÖKTÜ?

    Küçükçekmece'de yan tarafındaki inşaatın istinat duvarında meydana gelen çökme nedeniyle Arel Üniversitesi binasında çatlaklar oluştu. Hafriyat kamyonlarıyla çukur doldurularak çökmenin önüne geçmeye çalışılırken, bu sefer binanın bir kısmı çöktü. Üniversitenin yakınında bulunan 6 binadaki 128 dairede yaşayan vatandaşlar ile bir yurt binasındaki 71 öğrenci tahliye edildi.

    Olay, 16.00 sıralarında Sefaköy'de bulunan Arel Üniversitesi'nde meydana geldi. Üniversitenin yanında yapılan bir inşaatın istinat duvarının çökmesi binada göçüğe neden oldu. Üniversite binası ve çevre binalar tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. İstinat duvarını doldurmak için hafriyat çalışmaları devam ederken, üniversite tedbir amaçlı bir süreliğine uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu.

    "HER TÜRLÜ ÇABA SERGİLENİYOR"

    Olay yerini incelemek için gelen Arel Üniversitesi Rektörü Ercan Yegez, "Binaya giriş şu anda yasaklanmış durumda. Her türlü çaba sergileniyor, şu anda bekliyoruz." dedi.

        6 BİNA VE 1 YURT TAHLİYE EDİLDİ

        Gece saatlerinde inşaat alanında ve çöken Üniversite binasında inceleme yapan ekipler, yakında bulunan 6 binadaki 128 dairede yaşayan vatandaşlar ile bir yurt binasındaki 71 öğrenciyi tahliye etti. Tahliye edilenler, belediyeye ait otobüsler ile hotellere yerleştirildi. Ekiplerin çalışmaları halen devam ediyor.

        İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ KİMİN?

        İstanbul Arel Üniversitesi, Kemal Gözükara eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 5656 sayılı Yasa ile kurulan, 18 Mayıs 2007 tarihli ve 26526 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak kuruluşunu tamamlayan, Yükseköğretim Yasası çerçevesinde kamu tüzel kişiliği, mali ve idari özerkliği olan vakıf üniversitesidir. İstanbul Arel Üniversitesinde eğitim dili genel olarak İngilizcedir. Öğrencilerin isteğine bağlı ikinci bir yabancı dil öğrenme olanağı da tanınmaktadır.

        İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ NEREDE?

        Üniversite; Sefaköy ve Tepekent olmak üzere iki yerleşkede eğitim vermekte olup, Meslek Yüksek Okulu Sefaköy yerleşkesinde, Fakülteler, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Yabancı Diller Yüksek Okulu Tepekent yerleşkesinde eğitim vermektedir.

        KEMAL GÖZÜKARA KİMDİR?

        1928 yılında Kahramanmaraş, Elbistan ilçesi Eldelek Köyü'nde dünyaya gelmiştir. İlerleyen yıllarda Öğretmen Okulu sınavlarını kazanarak Adana Düziçi Öğretmen Okulu'ndan mezun olmuştur. Daha sonra Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi'ni tamamlamış ve Matematik Öğretmeni olmuştur.

        Uzun yıllar Elbistan Mükremin Halil Lisesi ve Bahçelievler İzzet Ünver Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak eğitim vermiştir. Ancak öğretmenlikten gelen gelir ile ekonomik ideallerini gerçekleştiremeyeceğini anlamış ve çok sevdiği öğretmenlik mesleğini bırakmak zorunda kalmıştır. Daha sonra babasından aldığı paranın yanı sıra kendisine düşen pay olan bir tarlayı da satarak ihracatçı olmuştur. Bu ticarette kazandığı paralar ile inşaat işine giren Kemal Gözükara bir çok arsa almış ve İstanbul'daki rant ile işleri büyütmeyi başarmıştır. 4 sene deri konfeksiyon ürünleri ihracatı yapmış, ardından Arel Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.yi kurmuştur. İlk inşaat işini İstanbul Bahçelievler Yenibosna Radar 1982 yılında satın aldığı bir arazi ile yapmıştır. Burada 3000 konutluk Arel Sitesi'ni yapmış ardından yine aynı yerde 1987 yılında Arel Koleji'nin temelini atmış ve 1989 'da tamamlamıştır.

        En son 70 milyon dolara yakın bir harcama ile Arel Üniversitesi Tepekent Kampusu'nu tamamlamıştır. Kampus'te 4200 öğrenci ders başı yapmış yaklaşık olarak 1000 kişilik istihdamı olan bir eğitim grubunu yönetmiştir. Günümüzde Arel Koleji sahibi ve Arel Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı'dır. Eşi Münevver Gözükara'dır ve eşi ile hem hemşeri, hem de meslektaştır. Kasabalarının birbirine yakın olduğunu eşinin de Maraş Öğretmen Okulu mezunu olduğunu belirtmiştir.
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