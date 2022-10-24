Türkiye dünyadaki iki ülkeden biri! Akıncı 'minyatür bombayı' kuşandı

ASELSAN üretimi MİNBO minyatür bombalar oldukça kritik. Yaklaşık 55 kilometrelik mesafeden 1 metre kalınlığındaki betonu delme ve onun içinde patlama kabiliyetine sahip. Farklı güdüm sistemlerine sahip yetenekli bir hava-yer mühimmatı. Minyatür bombanın harp başlığında kendi alanında son derece etkin işlere imza atan TÜBİTAK-SAGE'nin imzası var.

Bu mühimmatı dünyada yapabilen ülke sayısı oldukça az. Bu boyuta sahip olup da çok güçlü delici başlık kullanabilen bir bomba üretebildiğini Türkiye ve ABD dışında resmen açıklayan üçüncü bir ülke yok. Sadece bu bilgi dahi minyatür bombaların hem harp sahası hem de Türkiye için neden önemli olduğunu gözler önüne seriyor.