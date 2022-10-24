Türkiye dünyadaki iki ülkeden biri! Akıncı 'minyatür bombayı' kuşandı

İnsansız hava araçları eğitimi için Türkiye'de bulunan Pakistanlı kursiyerlerin yayınladığı bir video yeni bir kapının daha aralanmak üzere olduğunu gösteriyor. Videoda, Akıncı TİHA'nın üzerinde turuncu renkli bir minyatür bomba görülüyor.
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Akıncı'nın minyatür bomba ateşleyebileceği bilgisi yeni değil. Bu durumu kamuoyu ilk kez geçtiğimiz yılki TEKNOFEST etkinliğinde öğrenmişti. Yeni olan, söz konusu mühimmatın platform üzerine entegre edilmesi. Sahip olduğu turuncu renk onun bir test mühimmatı olduğunu gösteriyor.
Pakistan Ordusu'nun paylaştığı görüntülerde minyatür bomba Akıncı'nın üstünde görülüyor.
MİNYATÜR BOMBA NEDEN ÖNEMLİ?
Akıncı üzerinden bu mühimmatın ateşlenmesi son derece kritik bir gelişme. Ancak buna gelmeden önce kısa bir parantez açıp minyatür bombanın neden önemli olduğundan da bahsetmek gerekiyor.
ASELSAN üretimi MİNBO minyatür bombalar oldukça kritik. Yaklaşık 55 kilometrelik mesafeden 1 metre kalınlığındaki betonu delme ve onun içinde patlama kabiliyetine sahip. Farklı güdüm sistemlerine sahip yetenekli bir hava-yer mühimmatı. Minyatür bombanın harp başlığında kendi alanında son derece etkin işlere imza atan TÜBİTAK-SAGE'nin imzası var.
Bu mühimmatı dünyada yapabilen ülke sayısı oldukça az. Bu boyuta sahip olup da çok güçlü delici başlık kullanabilen bir bomba üretebildiğini Türkiye ve ABD dışında resmen açıklayan üçüncü bir ülke yok. Sadece bu bilgi dahi minyatür bombaların hem harp sahası hem de Türkiye için neden önemli olduğunu gözler önüne seriyor.