Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.10.2022 12:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.10.2022 12:09
    ABONE OL

    Anayasa'nın 24. ve 41.maddesi nedir? Bakan Bozdağ duyurdu: Değişecek! Anayasa 24. ve 41. madde açıklaması, içeriği nedir?

    Anayasa'nın 24 ve 41. maddesi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın açıklamasının ardından gündem oldu. Peki, anayasanın 24 ve 41. maddesi nedir? Anayasanın 24 ve 41. maddelerinin içeriği nedir? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Anayasa’nın 24. ve 41.maddesi nedir?

    dalet Bakanı Bozdağ "24. madde ve 41. madde çalışmaları tamamlandı, sunulacak aşamaya geldi. Cumhurbaşkanımız 'sunun' derse MYK'da sunarız." ifadelerini kullandı.

    ANAYASANIN 24. MADDESİ NEDİR, İÇERİĞİ NE?

    Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 14'üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir.

    ANAYASANIN 41. MADDESİ NEDİR, İÇERİĞİ NE?

    Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. (1) (2)

    Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.

    (Ek fıkra: 7/5/2010-5982/4 md.) Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.

    (Ek fıkra: 7/5/2010-5982/4 md.) Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.

        (1) Bu maddenin kenar başlığı "I. Ailenin korunması" iken, 7/5/2010 tarihli ve 5982 sayılı Kanunun 4'üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

        (2) Bu fıkraya, 3/10/2001 tarih ve 4709 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle," ve eşler arasında eşitliğe dayanır" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

        ŞU ANDA HANGİ ANAYASAYI KULLANIYORUZ

        Türkiye Cumhuriyeti Anayasası veya 1982 Anayasası, Türkiye'nin 9 Kasım 1982'den bu yana geçerli olan anayasasıdır.

        ANAYASANIN İLK ÜÇ MADDESİ NEDİR?

        I. Devletin şekli

        MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

        II. Cumhuriyetin nitelikleri

        MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

        III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti

        MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

        Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

        Millî marşı "İstiklal Marşı"dır.

        Başkenti Ankara'dır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa’da eko-turizm hamlesi sürüyor
        Haberler Güncel Anayasa'nın 24. ve 41.maddesi nedir? Bakan Bozdağ duyurdu: Değişecek! Anayasa 24. ve 41. madde açıklaması, içeriği nedir?
            SON DAKİKA