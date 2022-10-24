Anayasa'nın 24. ve 41.maddesi nedir? Bakan Bozdağ duyurdu: Değişecek! Anayasa 24. ve 41. madde açıklaması, içeriği nedir?

ANAYASANIN 24. MADDESİ NEDİR, İÇERİĞİ NE?

Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 14'üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir.

ANAYASANIN 41. MADDESİ NEDİR, İÇERİĞİ NE?

Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. (1) (2)

Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.