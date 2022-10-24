Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavisi gören AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım ve 6 madenciyi ziyaret etti.

"DURUMLARI İYİ TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR"

Ziyaret sonrası açıklama yapan Nebati ziyaret sonrası şu açıklamayı yaptı;

"Başhekimimizin verdiği bilgiye göre, durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam etiği söylendi. Zaten karşılıklı konuştuk, koruma müdürü kardeşimizin de durumunun iyi olduğunu gördük."

MADEN KAZASINDA YARALANAN İŞÇİLERİN DURUMU NASIL?

Bakan Nebati maden kazasında yaralanan işçilerin sağlık durumuna ilişkin de açıklama yaptı. Nebati, "Maden kazasında yaralanan ve burada tedavileri devam eden altı hastamızdan biri servise çıkmış. Kendisiyle sohbet etme fırsatımız oldu, iyi durumda. Hasta yakınlarıyla da sohbet ettik. Özellikle Türkiye ve dünyanın en büyük hastanesi Çam ve Sakura Şehir Hastanesi doktorları ve personellerine teşekkür ediyorlar. Bir hastanın servise çıkabilmiş olması, diğer hastaların yakınlarını da umutlandırmış. Hasta yakınlarının çocuklarının eğitimine kadar her türlü ayrıntının düşünülüp, gerekli adımların atılmasıyla ilgili de teşekkür ediyorlar" ifadelerini kullandı.