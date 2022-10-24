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    • 24.10.2022 17:01
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    Son dakika: MSB duyurdu: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

    Saldırı hazırlığındaydılar! 6 terörist artık yok

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, tek amacı bölgeyi kana bulamak olan teröristlerin hak ettikleri şekilde cezalandırılmaya devam edildiği vurgulandı.

    Açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: MSB duyurdu: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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