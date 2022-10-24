Son dakika: Büyükçekmece'de hafriyat kamyonu devrildi

Olay, 14.00 sıralarında D-100 Karayolu Kumburgaz Mevkiinde meydana geldi. Beylikdüzü istikametine seyir halinde olan Ali Hacı A. yönetimindeki 34 CYM plakalı hafriyat kamyonunun lastiği patladı. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon bariyerlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan kamyon şoförü Ali Hacı A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

D-100 karayolunda çift yönlü yoğun trafik oluştu. Kazayı gören Batuhan Maşalacı, "Ben İstanbul istikametinden Silivri tarafında gidiyordum. İstanbul istikametine gelen hafriyat aracının lastiği patlamış.

Ağır bir kaza yaşanmış. Şoför de hafif yaralı olarak kurtarılmış" dedi. Kamyonun çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.