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    • 24.10.2022 09:25
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    SON DAKİKA | Ankara'da El Nusra operasyonu! Eş zamanlı olarak düğmeye basıldı: 11 gözaltı kararı

    Son dakika haberine göre Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi silahlı terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 11 kişi için gözaltı kararı verildi.

    Ankara’da El Nusra operasyonu! 11 gözaltı kararı

    El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi silahlı terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 11 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği kaydedildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA | Ankara'da El Nusra operasyonu! Eş zamanlı olarak düğmeye basıldı: 11 gözaltı kararı
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