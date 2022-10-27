Cuma günü ÖĞLEDEN SONRA okul var mı? | 28 Ekim 2022 resmi tatil mi, YARIM GÜN mü? | 28 Ekim 2022 Cuma bankalar, kargolar açık mı?

Cumhuriyet'in 99'uncu yılı çeşitli etkinlikler ve törenle kutlanacak. 29 Ekim bu yıl cumartesi gününe denk geliyor. 28 Ekim'in hafta sonuna eklenip eklenmeyeceği ise merak konusu oldu.Peki, 28 Ekim resmi tatil mi? Cuma günü öğleden sonra okul var mı? İşte detaylar...
28 EKİM YARIM GÜN MÜ, 28 EKİM ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ?
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
28 Ekim günü öğleden sonra okullar ve kamu kurumları tatil oluyor, yani Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 28 Ekim 2022 günü mesai yarım gün olacak. Bu yıl Cumhuriyet Bayramı tatili 2 buçuk gün olacak.