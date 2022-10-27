Cuma günü ÖĞLEDEN SONRA okul var mı? | 28 Ekim 2022 resmi tatil mi, YARIM GÜN mü? | 28 Ekim 2022 Cuma bankalar, kargolar açık mı?

Cumhuriyet'in 99'uncu yılı çeşitli etkinlikler ve törenle kutlanacak. 29 Ekim bu yıl cumartesi gününe denk geliyor. 28 Ekim'in hafta sonuna eklenip eklenmeyeceği ise merak konusu oldu.Peki, 28 Ekim resmi tatil mi? Cuma günü öğleden sonra okul var mı? İşte detaylar...