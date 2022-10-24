Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Binalı Yıldırım'a doku nakli ameliyatı gerçekleştirildi





ÖZKAN, BİLGİ VERDİ

Özkan, ameliyatın ardından Yıldırım'ı ziyaret eden Başkan Erdoğan ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca'ya operasyonla ilgili bilgi verdi. Bakan Koca, bu anı sosyal medyadan paylaştı: Saçlı derideki doku kaybı sebebiyle, doku nakli ameliyatı başarılı şekilde yapıldı. Bu süreçte yanındaydım.



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN