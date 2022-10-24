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    Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Binalı Yıldırım'a doku nakli ameliyatı gerçekleştirildi

    Azerbaycan’da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’a doku nakli ameliyatını, ünlü estetik cerrahı Ömer Özkan yaptı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Yıldırım operasyon

    Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım İstanbul'daki Başakşehir Çam Sakura Hastanesi'ne getirilmişti. Kafasındaki doku kaybı nedeniyle ameliyatına karar verilen Yıldırım için, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine ünlü estetik uzmanı Prof. Dr. Ömer Özkan'ın İstanbul'a çağırıldığı öğrenildi. Acilen Antalya'dan hava yolu ile İstanbul'a giden Özkan, Yıldırım'a doku nakli ameliyatını başarıyla gerçekleştirdi.



    ÖZKAN, BİLGİ VERDİ
    Özkan, ameliyatın ardından Yıldırım'ı ziyaret eden Başkan Erdoğan ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca'ya operasyonla ilgili bilgi verdi. Bakan Koca, bu anı sosyal medyadan paylaştı: Saçlı derideki doku kaybı sebebiyle, doku nakli ameliyatı başarılı şekilde yapıldı. Bu süreçte yanındaydım.

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    Haberler Güncel Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Binalı Yıldırım'a doku nakli ameliyatı gerçekleştirildi
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