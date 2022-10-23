Kaçak sigara operasyonunda CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı gözaltına alındı

Adana'da polisin gerçekleştirdiği operasyonda bir otomobilde 216 bin gümrük kaçağı doldurulmuş sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü F.B.'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı olduğu ortala çıktı. Adana'da 2 hafta önce de yapılan operasyonda cenaze nakil aracında uyuşturucu sevkiyatı yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevli 2 kişi yakalanmış ve tutuklanmıştı.
Sabah'ta yer alan habere göre, Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Kentin girişinde önlem alan ekipler, şüpheli görülen araçları durdurdu.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurulan bir hafif ticari araçta yapılan aramada, 216 bin gümrük kaçağı doldurulmuş sigara ele geçirildi.