Edirne'de Bulgar plakalı araçta 274 kaçak cep telefonu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik olarak yapılan risk çalışmaları kapsamında Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan PB9263CX plakalı aracı takibe aldı.

Narkotik ekiplerinin, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli ile Kapıkule Gümrük Sahasında yaptığı ortak operasyonda, aracın XRay kontrollerinde, motor kısmının altında zulalanmış halde 274 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Piyasa değeri 2 milyon 400 bin lira olduğu değerlendirilen telefonlara el konulurken, araçta bulunan Bulgar vatandaşları Dimitar P. ve Mariyana M. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.