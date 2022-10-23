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    • 23.10.2022 17:07
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    Edirne'de Bulgar plakalı araçta 274 kaçak cep telefonu ele geçirildi

    Edirne'de Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonunda Bulgaristan plakalı bir araçta, piyasa değeri 2 milyon 400 bin lira olduğu belirlenen 274 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili Bulgar vatandaşları Dimitar P., ve Mariyana M. gözaltına alındı.

    Bulgar plakalı araçta 274 kaçak telefon ele geçirildi

    İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik olarak yapılan risk çalışmaları kapsamında Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan PB9263CX plakalı aracı takibe aldı.

    Narkotik ekiplerinin, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli ile Kapıkule Gümrük Sahasında yaptığı ortak operasyonda, aracın XRay kontrollerinde, motor kısmının altında zulalanmış halde 274 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

    Piyasa değeri 2 milyon 400 bin lira olduğu değerlendirilen telefonlara el konulurken, araçta bulunan Bulgar vatandaşları Dimitar P. ve Mariyana M. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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    Haberler Güncel Edirne'de Bulgar plakalı araçta 274 kaçak cep telefonu ele geçirildi
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