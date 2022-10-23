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    • 23.10.2022 16:44
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    • 23.10.2022 16:44
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    Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Akar ve Şoygu görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

    "Bölgedeki güvenlik durumunu daha da kötüleştirecek provokasyonlar konusunda dikkatli ve tedbirli olunması, sahadaki bu tür girişimlerle ilgili olarak koordinasyon ve iş birliği içerisinde çalışılması konusunda bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu."

    Görüşmede Bakan Akar tarafından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok kez dile getirdiği Türkiye'nin, bölgede ateşkesin sağlanması, barışın temini, insani yardım ile istikrarın yeniden tesis için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu bir kez daha ifade edildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü
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