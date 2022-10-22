Başkan Erdoğan Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid’i tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, görüşmede, Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Abdullatif Reşid'i tebrik etti.
Görüşmede, komşu Irak'ın huzur, istikrar ve selametini Türkiye'den ayrı tutmadıklarını belirten Erdoğan, ilişkilerin bölgesel güvenlik, istikrar ve refaha katkıda bulunacak şekilde her alanda geliştirilmesi için gayretlerini sürdüreceklerini ifade etti.
IRAK'TA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDEN SONRA SİYASİ UZLAŞI SİSTEMİ NE DURUMDA?
Irak'ta, Abdullatif Reşid'in 13 Ekim'de Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından, genel seçimlerin gerçekleştiği 2021'den beri devam eden siyasi tıkanıklık, şimdilik aşılmış gibi görünüyor.
Ülkede Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi, İran destekli Şii çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi İttifakının adayı Muhammed Şiya es-Sudani'nin 30 gün içinde uzlaşı hükümetini kurmasının da önünü açtı.
Uzun süredir hükümetin kurulamadığı Irak'ta, Ekim 2021'deki genel seçimlerden birinci çıkan Şii Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, İran yanlısı partilerle hükümet kurmaya yanaşmayarak siyasetten çekildiğini açıklamasıyla siyasi belirsizlik arttı. Sadr Hareketi'ndeki milletvekilleri de ulusal çoğunluktaki bir hükümeti kurma çabalarının sonuç vermemesi üzerine Haziran 2022'de istifalarını duyurdu.
Söz konusu istifadan sonra Irak Meclisindeki çoğunluk İran destekli Koordinasyon Çerçevesi İttifakına geçmiş olsa da Şii Sadr Hareketi, Sudani'nin başbakan olarak aday gösterilmesine karşı çıktı ve 10 Ekim 2021'deki seçimlerin ardından erken seçime gitme çağrısında bulundu.
Mukteda Sadr'ın siyasetten tamamen çekildiğini duyurmasının ardından Sadr Hareketi'nin askeri kanadı, başkent Bağdat'ın Yeşil Bölgesi'nde yer alan yönetim merkezini ele geçirme girişiminde bulundu ancak başaramadı. Nitekim 29-30 Ağustos'ta yaşanan söz konusu girişim yaklaşık 20 saat süren silahlı çatışmalara yol açsa da Sadr Hareketi için herhangi bir kazanıma yol açmadı.
Bahsi geçen etkenler ile diğer bazı gelişmeler, Sadr Hareketi'nin performansını çok düşürme gerçeğini ortaya koydu. Dolayısıyla Sadr Hareketi, yeni hükümeti kurma konusunda Koordinasyon Çerçevesi İttifakını engellemek için kullandığı sokaktaki barışçıl eylemler ve askeri kanadından beklediği sonuçları alamadı.