Başkan Erdoğan Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid’i tebrik etti

SADR HAREKETİ ELİNDEKİ KARTLARI KULLANDI

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Egemenlik Koalisyonu ile Meclis'te "Vatanı Kurtarma Cephesi" adıyla kurdukları üçlü ittifak başta olmak üzere birçok kartı kullanan Sadr Hareketi'nin, kurulması muhtemel Sudani hükümetini düşürmek için sokak eylemlerine dönüş yapmasına ihtimal verilmiyor.

Aslında Sadr Hareketi, milletvekillerini istifayla çekmek yerine "Vatanı Kurtarma Cephesi"nin varlığıyla Meclis'in içinde erken seçim çağrısı ve yeni karar taslakları için kullanabilirdi ancak onu da elinden kaçırmış oldu.

Ayrıca Mukteda Sadr'ın ülkedeki ulusal diyaloğa yaklaşımı ve bu konuda diğer siyasi güçlerin imkansız gördüğü koşullar öne sürmesi sebebiyle hareketi, ülkedeki siyasi sahneden yavaş yavaş uzaklaşmış oldu. Sadr Hareketi'nin bundan sonra da Irak'taki siyasi sistemin gidişatının şekillenmesindeki nüfuzunu kaybetmesi bekleniyor.

Şii Sadr Hareketi, rakiplerine karşı bazı kazanımları elde etmesi veya siyasi güçlere bazı şartları dayatması için hala sokak eylemleri kartını kullanabilecek güçte. Ancak barışçıl göstericilerin Meclis'e yönelik baskını ve "Yeşil Bölge"ye düzenlenen silahlı baskın, plansız yapılmış eylemler olarak hem halk arasında hem de siyaset sahnesinde Sadr Hareketi'ne çok şey kaybettirdi. Bu nedenle de Sadr Hareketi'nin elindeki sokak eylemleri kartın, artık eskisi gibi etkili olmayacağı değerlendiriliyor.

SADR'IN SİYASİ SİSTEME DARBE YAPMA GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLDU

ABD öncülüğünde 2003 yılında başlatan işgal sonrası Irak'ta kurulan hükümetlerin siyasi güçler arasında sağlanacak uzlaşıya dayalı siyasi bir yapının oluşmasını öngörüyor.

Siyasi çoğunluk veya ulusal çoğunluk sistemi demokratik modele daha yakın görülse de Irak'ta toplumsal bölünmelerin yanı sıra birleştirici ulusal bir çatının olmaması ve her bir grubun kendi çıkarlarını ulusal çıkarlardan önce görmesi, siyasi uzlaşı sistemine yönlendirdi. Bu da yönetim ve gelir kaynaklarının dağılımını, toplum bileşenlerini Meclis'te temsil eden siyasi oluşumlara göre yapılmasını zorunlu kılıyor.

Aslında Sadr Hareketi, Irak'ta 2003 yılından bu yana yönetime gelen tüm hükümetlerin ortağı olmuş politik sistemin temel parçalarından biri. Bu hareket, halihazırda geçiş sürecini yöneten Mustafa el-Kazımi kabinesinin de ortağı olduğu gibi bu yönetime "Sadr Hareketi'nin hükümeti" olarak da bakılıyor.

Mukteda Sadr, 2006-2014 yıllarında görevde kalan eski Başbakan Nuri el-Maliki'ye yakın olduğu gerekçesiyle Sudani başbakanlığında kurulacak hükümette ise Sadr Hareketi'nden kimsenin katılmasına yanaşmıyor.

Sadr'ın bu yöndeki kanaatine bir yere kadar hak veriliyor. Nitekim Sudani, Nuri el-Maliki'nin döneminde iki kabinede bakanlık görevlerini üstlendiği gibi Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu'na da 2021 yılına kadar üyeydi.