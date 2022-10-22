KAHRAMANMARAŞ'TA NEDEN SÜREKLİ DEPREM OLUYOR?

Kahramanmaraş, Türkiye tektoniğinde önemli bir yeri olan Doğu Anadolu ve Ölü Deniz aktif fay zonlarının etkisi altındadır. Bu faylardaki uzun süreli enerji birikimi, sismik olarak yüksek bir potansiyel tehlike oluşturmaktadır.