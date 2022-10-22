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    • Güncel
    • 22.10.2022 15:42
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    • 22.10.2022 15:48
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    Kahramanmaraş'ta deprem! SON DAKİKA KAHRAMANMARAŞ'TA şimdi bugün deprem mi oldu? 22 Ekim 2022 AFAD, KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ | BEŞİK GİBİ SALLANIYOR!

    Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 15.10'da bir deprem meydana geldi..AFAD depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı. Art arda devam eden sarsıntılar ise vatandaşı endişelendirdi. İşte son dakika Kahramanmaraş depremi hakkında tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Korkutan deprem! Beşik gibi sallanıyor

    Pazarcık ilçesi, geçtiğimiz günlerde meydana gelen 4.5 ve 4.3 büyüklüğündeki depremlerin ardından bugün de sallandı. AFAD kentte 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

    KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 15.10'da bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı..

    BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde birkaç gün önce de art arda depremler meydana geldi.. Kent önce 4.5'lik ardından da 4.3'lük depremlerle sarsılmıştı. Vatandaşlar sürekli gelen sarsıntılar konusunda endişeli.

    🔴AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

    🔴KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        KAHRAMANMARAŞ'TA NEDEN SÜREKLİ DEPREM OLUYOR?

        Kahramanmaraş, Türkiye tektoniğinde önemli bir yeri olan Doğu Anadolu ve Ölü Deniz aktif fay zonlarının etkisi altındadır. Bu faylardaki uzun süreli enerji birikimi, sismik olarak yüksek bir potansiyel tehlike oluşturmaktadır.

        KAHRAMANMARAŞ KAÇINCI DERECE DEPREM BÖLGESİ?

        Doğu Anadolu Fay Hattı Gölbaşı – Türkoğlu Segmenti üzerinde bulunan Kahramanmaraş bir başka sorunla karşı karşıya kaldı. Kentin bir bölümünde alüvyon zemin üzerine yapılmış binalar, yapım yılına bakılmaksızın büyük tehlikeye sebep oluyor.

        KAHRAMANMARAŞ FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

        Kahramanmaraş'ta deprem riskinin yüksel olmasının iki nedeni var. Bunlardan birincisi: Doğu Anadolu Fayı'nın Gölbaş ile Türkoğlu arasından geçen bölümü. Bu segmente Gölbaşı-Türkoğlu adını veriyoruz. Bu segment şehir merkezine yaklaşık 15-16 kilometre uzaklıktan geçiyor."
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        Haberler Güncel Kahramanmaraş'ta deprem! SON DAKİKA KAHRAMANMARAŞ'TA şimdi bugün deprem mi oldu? 22 Ekim 2022 AFAD, KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ | BEŞİK GİBİ SALLANIYOR!
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