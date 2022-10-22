Pazarcık ilçesi, geçtiğimiz günlerde meydana gelen 4.5 ve 4.3 büyüklüğündeki depremlerin ardından bugün de sallandı. AFAD kentte 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 15.10'da bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı..
BEŞİK GİBİ SALLANIYOR
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde birkaç gün önce de art arda depremler meydana geldi.. Kent önce 4.5'lik ardından da 4.3'lük depremlerle sarsılmıştı. Vatandaşlar sürekli gelen sarsıntılar konusunda endişeli.