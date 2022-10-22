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    Başkan Erdoğan, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ı ziyaret etti

    Binali Yıldırım, Başkan Erdoğan'la birlikte temaslarda bulunmak üzere önceki gün gittiği trafik kazası geçirdi. Araçta bulunan Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci kazayı hafif yaralı şekilde atlattı. Başkan Erdoğan, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Yıldırım'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

    Durumu iyi

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, Başkan Erdoğan ile birlikte temaslarda bulunmak üzere önceki gün Azerbaycan'daydı. Burada düzenlenen programlara katılan Yıldırım'ın bulunduğu araç dönüş yolunda kaza yaptı. Araçta bulunan Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci kazayı hafif yaralı şekilde atlattı. Azerbaycan'da hastanede müşahade altında tutulan Binali Yıldırım dün ambulans uçakla Türkiye'ye geldi. Yıldırım ve beraberinde gelen Şamil Ayrım, havaalanından ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

    ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ BAŞKAN
    Erdoğan, Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'ı, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. "Geçmiş olsun" dedi.



    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Binali YıldırımBakü'de tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.



    İşte Binali Yıldırım'ın kaza yaptığı araç...

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