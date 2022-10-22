Azerbaycan dönüşü Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: F-16 olmazsa gereğini yaparız

Başkan Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu:

Zengilan Uluslararası Havalimanı'nın açılışını aziz kardeşim İlham Aliyev ile birlikte gerçekleştirdik. Son derece önemli bir konumda bulunan havalimanı sadece Azerbaycan için değil tüm bölge için önemli bir katma değer teşkil edecektir.

Barış görüşmeleriyle ilgili Sayın Putin'in de şu anda geçmişe göre daha açık olduğunu gördüm. Zelenskiy ile yaptığım görüşmede onda da böyle bir tıkanmanın olmadığını hissettim. Umutsuz değiliz.

F-16 ile ilgili çalışmalarımız geçen sene başlatıldı ve şu anda da bu süreç normal planlandığı şekilde devam ediyor. Tabii bizim için tek çıkış yolu Amerika değildir. Gerektiğinde aynen S400'lerde olduğu gibi biz Amerika'nın dışında da alternatiflerle görüşüyoruz. Elimizde lternatifler de var.

Her zaman açık açık en az 3 çocuk diyorum zaten. Bu benim gizli bir politikam değil ki. Orada da söylediğim (İzmir Milletvekilli Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılım töreninde çok çocuk tavsiyesi) çok açık ama onların istismarı bitmez. Onların istismarına cevap yetiştirmeye de gerek yok.

Bu konuyla (Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı'nın skandal açıklamaları) ilgili Hulusi Paşa ile de bunu konuştuk. Arkadaşlar hemen süratle davaları açtılar. Hukuk içerisinde ne gerekiyorsa bunlara bunun hesabını orada soracağız. Bu, bunların namussuzluklarındandır, ahlaksızlıklarındandır. Bunlar ilk defa da bu iftiraları atıyor değiller. Bunlar densizdir, bunlar ahlaksızdır.



MACRON'A HESAP SORDULAR

Başkan Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları Toplantısı'nda konuştu: Macron'a Lafarge'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine nasıl destek verdiğini, onlara tüneller açmak için mikserlerle betonlar döktüğünü anlattım. Şimdi Fransa parlamentosunda Macron'a Lafarge'nin hesabını sordular.