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    • 21.10.2022 09:49
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    TTK, Amasra Taşkömürü İşletmesi'ndeki nakliye ihalesini iptal etti

    Son dakika haberi! Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü, Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi'ndeki nakliye ihalesini iptal etti. 14 Ekim'de Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi'ndeki maden ocağında yaşanan patlama sonucu 41 işçi hayatını kaybetmiş ve madende faaliyetler durdurulmuştu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    TTK’dan Amasra’daki madenle ilgili flaş karar!

    Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü, Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi'ndeki nakliye ihalesini iptal etti.

    TTK'nin ihale iptaline ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi ocaklarından çıkan ocak taşlarının ve lavvar atığı şistlerin kamyonlara yüklenerek taş döküm sahasına nakli, boşaltılması ve yayılması ile stok sahasında bulunan paketlenmemiş satılabilir kömürlerin müessese içinde nakli ve kamyonlara yüklenmesi ihalesi iptal edildi.

    Şartname bedeli 400 bin lira olan ihale, 24 Ekim'de Zonguldak'ta Genel Müdürlüğün Satınalma Dairesi Başkanlığı'nda yapılacaktı.

    14 Ekim'de Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi'ndeki maden ocağında yaşanan patlama sonucu 41 işçi hayatını kaybetmiş ve madende faaliyetler durdurulmuştu.

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