Selahattin Demirtaş'ın üzerini çizdiler! Kandil'in hışmına uğradı, HDP'den İmralı vetosu yedi, Sancar ve Buldan'dan manidar adım...

HDPKK'nın terör tutuklusu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın partisiyle yaşadığı gerilim boyut kazanarak büyüyor.
3 Temmuz'daki HDP Olağan Genel Kurulu'ndan sonra başlayan, 5 Temmuz'daki "İğneyi kendimize" başlıklı yazıyla üstü kapalı mesajlar verilen HDPKK - Selahattin Demirtaş gerilimi, Mersin'deki hain saldırı sonrası bir kez daha gözler önüne serilmişti.
KANDİL'İN HIŞMINA UĞRAMIŞTI
Demirtaş, Mersin'deki PKK eliyle gerçekleştirilen saldırıyı kınamış sonrasında adeta Kandil'in hışmına uğramıştı.
PKK elebaşı Duran Kalkan, Demirtaş'a peş peşe hakaretler sıralayarak "Mersin eylemini doğru anlamak ve değerlendirmek gerekli. HPG'nin açıklaması oldu. Herkes ondan ders çıkartmalı. Doğru çizgi budur. Ölçü bu. Gücün yetiyorsa sen de öyle ol. Gücün yetmiyorsa yettiği kadarıyla o çizgiye hizmet et. Yapanlara en azından dua et, karşı çıkma. Kendi kendine konuşma, ukalalık yapma. Kimsenin ukalalık yapacak hakkı yoktur" ifadelerini kullanmıştı.
DEMİRTAŞ'A 'İMRALI' YASAĞI
Tüm bu gelişmelerin ışığında dikkat çeken bir olay daha cereyan etti.
Selahattin Demirtaş, eli kanlı bebek katili Abdullah Öcalan ile görüşme başvurusunda bulunmak üzere HDP'den izin istedi. Ancak partinin Demirtaş'a olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.
Demirtaş, 7 Ekim'de Adalet Bakanlığı'na Abdullah Öcalan ile görüşme talebinde bulunmak amacıyla HDP Genel Merkezi'nden izin istedi. Demirtaş'ın bu görüşmeyi SEGBİS üzerinde avukat veya ziyaretçi sıfatıyla yapmayı istediği öğrenildi. Ayrıca Demirtaş'ın HDP'ye ilettiği mesajda, bu kapsamda bakanlıktan Abdullah Öcalan üzerindeki "tecridin kaldırılması" ve ailesiyle de görüşmesine izin verilmesini de isteyeceğini bildirdiği ifade edildi.