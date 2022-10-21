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    • 21.10.2022 21:21
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    Selahattin Demirtaş'ın üzerini çizdiler! Kandil'in hışmına uğradı, HDP'den İmralı vetosu yedi, Sancar ve Buldan'dan manidar adım...

    HDPKK - Selahattin Demirtaş gerilimi hız kesmeden sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Kandil'in hakaret dolu hışmına uğrayan Demirtaş şimdi de HDP'nin vetosuna takıldı. Eli kanlı bebek katili Abdullah Öcalan ile görüşmek isteyen Selahattin Demirtaş'a partisi müsaade etmedi. Bir süre sonra da Mithat Sancar ve Pervin Buldan, Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Bu manidar adım yaşanan krizi gözler önüne serdi. Öte yandan yaşanan krizi perdelemek isteyen HDPKK, "Selahattin Demirtaş'la sorunumuz yok" algısını yaymak için kolları sıvadı. Sancar, "Demirtaş'la bizim aramızda fikir farklılıkları olabilir; bu doğru. Fakat aramızdaki temel ayrılık cezaevi duvarlarıdır" dedi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Selahattin Demirtaş’ın üzerini çizdiler!

    HDPKK'nın terör tutuklusu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın partisiyle yaşadığı gerilim boyut kazanarak büyüyor.

    3 Temmuz'daki HDP Olağan Genel Kurulu'ndan sonra başlayan, 5 Temmuz'daki "İğneyi kendimize" başlıklı yazıyla üstü kapalı mesajlar verilen HDPKK - Selahattin Demirtaş gerilimi, Mersin'deki hain saldırı sonrası bir kez daha gözler önüne serilmişti.

    KANDİL'İN HIŞMINA UĞRAMIŞTI
    Demirtaş, Mersin'deki PKK eliyle gerçekleştirilen saldırıyı kınamış sonrasında adeta Kandil'in hışmına uğramıştı.

    PKK elebaşı Duran Kalkan, Demirtaş'a peş peşe hakaretler sıralayarak "Mersin eylemini doğru anlamak ve değerlendirmek gerekli. HPG'nin açıklaması oldu. Herkes ondan ders çıkartmalı. Doğru çizgi budur. Ölçü bu. Gücün yetiyorsa sen de öyle ol. Gücün yetmiyorsa yettiği kadarıyla o çizgiye hizmet et. Yapanlara en azından dua et, karşı çıkma. Kendi kendine konuşma, ukalalık yapma. Kimsenin ukalalık yapacak hakkı yoktur" ifadelerini kullanmıştı.



    DEMİRTAŞ'A 'İMRALI' YASAĞI
    Tüm bu gelişmelerin ışığında dikkat çeken bir olay daha cereyan etti.

    Selahattin Demirtaş, eli kanlı bebek katili Abdullah Öcalan ile görüşme başvurusunda bulunmak üzere HDP'den izin istedi. Ancak partinin Demirtaş'a olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.

    Demirtaş, 7 Ekim'de Adalet Bakanlığı'na Abdullah Öcalan ile görüşme talebinde bulunmak amacıyla HDP Genel Merkezi'nden izin istedi. Demirtaş'ın bu görüşmeyi SEGBİS üzerinde avukat veya ziyaretçi sıfatıyla yapmayı istediği öğrenildi. Ayrıca Demirtaş'ın HDP'ye ilettiği mesajda, bu kapsamda bakanlıktan Abdullah Öcalan üzerindeki "tecridin kaldırılması" ve ailesiyle de görüşmesine izin verilmesini de isteyeceğini bildirdiği ifade edildi.



        SANCAR VE BULDAN'DAN MANİDAR ADIM
        Ancak edinilen bilgilere göre, HDP yönetimi bu talebe olumlu karşılık vermedi. Bir süre sonra da Sancar ve Buldan'ın Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurması adımı geldi.



        KRİZİ PERDELEMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİLER
        HDPKK ise bir yandan mevcuttaki krizi perdelemek için çeşitli yollara tevessül ediyor.

        Partinin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 'Demirtaş ile sorunumuz yok' algısını yaymak için kolları sıvadı.

        Sancar, "Demirtaş'la bizim aramızda fikir farklılıkları olabilir; bu doğru. Fakat aramızdaki temel ayrılık cezaevi duvarlarıdır. Demirtaş'ın asıl amacının parti politikalarına destek vermek olduğunu düşünüyorum" açıklamasını yaptı.



        Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Ocak 2022'de partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Edirne'deki, en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Zannediliyor ki her yer şu anda toz pembe. Değil. Onların da kendi içlerinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar" demişti.
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