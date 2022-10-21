Selahattin Demirtaş'ın üzerini çizdiler! Kandil'in hışmına uğradı, HDP'den İmralı vetosu yedi, Sancar ve Buldan'dan manidar adım...





DEMİRTAŞ'A 'İMRALI' YASAĞI

Tüm bu gelişmelerin ışığında dikkat çeken bir olay daha cereyan etti.



Selahattin Demirtaş, eli kanlı bebek katili Abdullah Öcalan ile görüşme başvurusunda bulunmak üzere HDP'den izin istedi. Ancak partinin Demirtaş'a olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.



Demirtaş, 7 Ekim'de Adalet Bakanlığı'na Abdullah Öcalan ile görüşme talebinde bulunmak amacıyla HDP Genel Merkezi'nden izin istedi. Demirtaş'ın bu görüşmeyi SEGBİS üzerinde avukat veya ziyaretçi sıfatıyla yapmayı istediği öğrenildi. Ayrıca Demirtaş'ın HDP'ye ilettiği mesajda, bu kapsamda bakanlıktan Abdullah Öcalan üzerindeki "tecridin kaldırılması" ve ailesiyle de görüşmesine izin verilmesini de isteyeceğini bildirdiği ifade edildi.