Azerbaycan'daki temaslarını tamamlayan Başkan Erdoğan yurda döndü

Azerbaycan'daki temaslarını tamamlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Türkiye'ye hareket etmişti. Erdoğan'ı, Zengilan Uluslararası Havalimanı'ndan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve diğer yetkililer uğurlamıştı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR" saat 23.25'te Atatürk Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.

Başkan Erdoğan ile TBMM Başkanvekili Celal Adan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.