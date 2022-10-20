ÖSYM AİS KPSS SONUÇ SORGULAMA | KPSS 2021 GEÇEN SENE saat kaçta açıklandı? KPSS genel kültür genel yetenek ne zaman açıklanacak?

2022 KPSS Lisans sınavının Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumları tamamlandı. Peki, KPSS genel yetenek genel kültür ne zaman açıklanacak? ÖSYM ais kpss sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
2021 KPSS SAAT KAÇTA AÇIKLANDI?
Geçen sene KPSS saat 09.15'ten sonra açıklanmıştı. 21 Ekim 2022 KPSS sonuçlarının ise yine sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor.
KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2022-KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri; KPSS Lisans (Alan Bilgisi) , KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde ilan edilecek.