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    • 20.10.2022 11:15
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    Diyarbakır'da terör örgütüne abluka! 1006 personelle Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Operasyonu

    Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 1006 personelin katılımı ile "Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Operasyonu"nun başlatıldığını duyurdu.

    Terör örgütüne abluka! 1006 personelle dev operasyon

    İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 1006 personelin katılımı ile "Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Operasyonu"nun başlatıldığını duyurdu.

    İşte İçişleri Bakanlığından yapılan o açıklama
    PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 (Diyarbakır-Lice Ulucak-Yorulmaz) Şehit J.Yzb. Fuat OĞUZCAN Operasyonu" başlatıldı.

    Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Komando Özel Operasyon, JÖH, Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1006 personel 61 operasyonel tim görev alıyor.

    Operasyonun 1'inci gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Ulucak ve Yorulmaz mahalleleri kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen 58 farklı noktada;
    - (1 ton 688 kg.) toz esrar,
    -(2 ton 80 kg) kubar esrar,
    -(477.500) kök skunk ve (170.800) kök kenevir ele geçirildi.
    Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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    Haberler Güncel Diyarbakır'da terör örgütüne abluka! 1006 personelle Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Operasyonu
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