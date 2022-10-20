Diyarbakır'da terör örgütüne abluka! 1006 personelle Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Operasyonu

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 1006 personelin katılımı ile "Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Operasyonu"nun başlatıldığını duyurdu.

İşte İçişleri Bakanlığından yapılan o açıklama

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 (Diyarbakır-Lice Ulucak-Yorulmaz) Şehit J.Yzb. Fuat OĞUZCAN Operasyonu" başlatıldı.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Komando Özel Operasyon, JÖH, Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1006 personel 61 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun 1'inci gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Ulucak ve Yorulmaz mahalleleri kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen 58 farklı noktada;

- (1 ton 688 kg.) toz esrar,

-(2 ton 80 kg) kubar esrar,

-(477.500) kök skunk ve (170.800) kök kenevir ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.