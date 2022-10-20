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    • 20.10.2022 23:35
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    • 20.10.2022 23:53
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    CHP'nin HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a 'başkan yardımcılığı verme' planı: "AB ve ABD'den icazet alıp güzelleme yaptılar"

    AK Parti'ye geçen Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi ve İsmail Ok, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. CHP'den ayrılışını tek bir cümleyle özetleyen Çelebi, "CHP, Demirtaş'a şeref madalyası taktı beni linç etti" diye konuştu. İYİ Parti'den ayrılıp AK Parti'ye katılan İsmail Ok da ABD güdümünde olan CHP'nin amacının "Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkarıp Başkan yardımcısı yapmak" olduğunu söyledi. Ok, "Akşener, Demirtaş ile kahvaltı için sözleşiyor. Neymiş efendim töre böyle emrediyormuş. Töre, Demirtaş'ı en sert şekilde cezalandırmayı gerektirir. Tabanı ısıtma hareketiydi bunlar. HDP'ye bakanlığa kadar geldi mesele... " dedi.

    CHP’nin Demirtaş’a ’başkan yardımcılığı’ planı

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün gölge ortak olarak iştirak ettiği yuvarlak masanın adayı belli olmuş değil.


    Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinden bir helalleşme tiyatrosuna soyundu ve FETÖ'cülere iade-i itibar yarışına girdi.

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta KHK'lılara söz vererek, toplu vicdanını yaralayan açıklamalara imza attı. Diğer yandan da HDPKK'ya yanlayan Kılıçdaroğlu, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a şeref madalyası takacağını söyledi.



    Tüm bu gelişmelerin ışığında AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi ve İsmail Ok, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

    "DEMİRTAŞ'A MADALYA BANA LİNÇ"
    Teğmen Çelebi, "Neden CHP'den ayrıldım? Aslında 2 sene oldu. Tek bir cümle ile özetleyebilir. Demirtaş'a şeref madalyası, Çelebi'ye linç kampanyası. Teröre destek verenlerle olamam. CHP, Demirtaş'a şeref madalyası taktı beni linç etti" şeklinde konuştu.

    Mehmet Ali Çelebi gibi AK Parti'ye katılım sağlayan bir diğer isim olan İsmail Ok'un gündeminde CHP ve İYİ Parti'nin HDPKK ile yürüttüğü ittifak vardı.

    Ok'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

    CHP'nin HDP ile ittifakı ortaya saçıldı. En sert tepkiyi veren 2-3 vekilden birisiyim. Partiye zarar vermemek için hassasiyetle davranıyorduk. Partiden uzaklaştırma, itibarsızlaştırma adına her şey yapıldı bize.

    Başta ABD olmak üzere AB'nin taşeronu olan PKK'nın siyasi temsilcisi HDP'den CHP tabanının rahatsız olduğunu biliyorum. 8 aylık mücadeleden netice alamayınca günaha ortak olmak yerine partiden ayrıldık. Mücadelemiz, Türk milletinin bekasıyla ilgiliydi.



    "DEMİRTAŞ İLE KAHVALTI İÇİN SÖZLEŞİYOR, BİR DE TÖRE BU DİYOR"
    Bizim iddialarımıza cevap veremeyenler gerçeklerin üzerini örtmeye çalışıyor.

    Akşener, Demirtaş ile kahvaltı için sözleşiyor. Neymiş efendim töre böyle emrediyormuş. Töre, Demirtaş'ı en sert şekilde cezalandırmayı gerektirir. Tabanı ısıtma hareketiydi bunlar. HDP'ye bakanlığa kadar geldi mesele... Eğer bunlar samimi olsaydı, PYD'yi terör örgütü olarak görmeyen Kılıçdaroğlu'na tepki gösterirlerdi. İYİ Parti'nin bunlara en ufak bir tepkisi yoktu. Müsavat Dervişoğlu, HDP diğer partiler gibi bir partidir demişti. Bunlar gaz alma olayıydı. Biz de bunlar üzerine bayrak açtık. Seçimlere daha 3 yıldan fazla bir süre varken biz bu duruşu sergiledik.

    CHP, PYD'yi terör örgütü olarak görmeyip komşuluk planları yapıyor. İYİ Parti 6'lı masanın içerisinde. Orada kim var bunları söyleyen CHP var. Yerli ve milliyim, Türk milliyetçisiyim diyen buna sessiz kalamaz."




        "1921 ANAYASASI VURGUSUYLA TÜRKİYE'Yİ PARAMPARÇA ETMEK İSTİYORLAR"
        1921 anayasasına vurgu yapılıyor. 6'lı masada bu anayasanın daha kucaklayıcı olduğu söyleniyor. Osmanlı Devleti'nin fiilen savaşta olduğu bir süreçte hazırlanmış. Bu anayasaya vurgu yapmak demek Türkiye'nin Suriye ve Libya gibi paramparça olması demek. Buradan verilen mesaj sadece HDP'ye değil. Türkiye'de 'sözde' barışın ifade edildiği bir kavram bu. Buradan verilen mesaj AB ve ABD'yedir. Ben buradan Atatürkçü ve Türk milliyetçilere sesleniyorum, anayasayı bir kez daha okuyun.



        "AMAÇLARI SELAHATTİN DEMİRTAŞ'I BAŞKAN YARDIMCISI YAPMAK"
        Kundaktaki Kürt kökenli bebekleri dahi katleden hain PKK'nın siyasi uzantısını güzellemeler yaparak meşrulaştırmaya çalışan CHP yönetimi Kürt halkının düşmanı olabilir. Kürt kökenli vatandaşlarımıza tarihin görmediği katliamları işleyen PKK'nın siyasi uzantıyla iş tutan CHP yönetiminin elinde Kürt kardeşlerimizin kanı vardır.

        Demirtaş'ı başta Kılıçdaroğlu olmak üzere, insan hakları savunucusu, aktivist, yazar diyerek parlatmaya çalışıyorlardı. Demirtaş'ı ilk genel seçimlerde AB ve ABD'den aldıkları icazetle başkan yardımcısı yapmak için güzellemeler yapıyorlardı. PKK'nın çıkışı sonrası Demirtaş geri adım atmak zorunda kaldı.
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        Haberler Güncel CHP'nin HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a 'başkan yardımcılığı verme' planı: "AB ve ABD'den icazet alıp güzelleme yaptılar"
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