CHP'nin HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a 'başkan yardımcılığı verme' planı: "AB ve ABD'den icazet alıp güzelleme yaptılar"

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün gölge ortak olarak iştirak ettiği yuvarlak masanın adayı belli olmuş değil.



Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinden bir helalleşme tiyatrosuna soyundu ve FETÖ'cülere iade-i itibar yarışına girdi.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta KHK'lılara söz vererek, toplu vicdanını yaralayan açıklamalara imza attı. Diğer yandan da HDPKK'ya yanlayan Kılıçdaroğlu, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a şeref madalyası takacağını söyledi.