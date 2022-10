CHP'nin HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a 'başkan yardımcılığı verme' planı: "AB ve ABD'den icazet alıp güzelleme yaptılar"

Tüm bu gelişmelerin ışığında AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi ve İsmail Ok, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.



"DEMİRTAŞ'A MADALYA BANA LİNÇ"

Teğmen Çelebi, "Neden CHP'den ayrıldım? Aslında 2 sene oldu. Tek bir cümle ile özetleyebilir. Demirtaş'a şeref madalyası, Çelebi'ye linç kampanyası. Teröre destek verenlerle olamam. CHP, Demirtaş'a şeref madalyası taktı beni linç etti" şeklinde konuştu.



Mehmet Ali Çelebi gibi AK Parti'ye katılım sağlayan bir diğer isim olan İsmail Ok'un gündeminde CHP ve İYİ Parti'nin HDPKK ile yürüttüğü ittifak vardı.



Ok'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



CHP'nin HDP ile ittifakı ortaya saçıldı. En sert tepkiyi veren 2-3 vekilden birisiyim. Partiye zarar vermemek için hassasiyetle davranıyorduk. Partiden uzaklaştırma, itibarsızlaştırma adına her şey yapıldı bize.

Başta ABD olmak üzere AB'nin taşeronu olan PKK'nın siyasi temsilcisi HDP'den CHP tabanının rahatsız olduğunu biliyorum. 8 aylık mücadeleden netice alamayınca günaha ortak olmak yerine partiden ayrıldık. Mücadelemiz, Türk milletinin bekasıyla ilgiliydi.