3 ilde fuhuş operasyonu: 12 şüpheli adliyede!

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kadınlara, eskort siteleri üzerinden anlaştıkları erkeklerle zorla fuhuş yaptırdığı belirlenen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince takibe alınan 12 şüpheli, Eskişehir, İstanbul ve Adana'da gözaltına alındı. Eskişehir'e getirilen şüphelilerin banka hesaplarında fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 9 milyon 20 bin 753 liraya el konuldu. Operasyon kapsamında ayrıca 50 kadının ifadesine başvuruldu.

Bu kadınlardan yabancı uyruklu olduğu tespit edilen 25'i, sınır dışı edildi. Fuhuş yaptığı tespit edilen diğer kişilere ise toplamda 61 bin 700 lira idari para cezası uygulandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ifadeleri alınan 12 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma sürüyor.