CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun yeniden yargılandığı dava dosyası mütalaaya gönderildi

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Kaftancıoğlu ile 3 avukatı katıldı. Yargıtayın bozma ilamına karşı diyecekleri sorulan Kaftancıoğlu, bu karara uyulmasını talep ederek, "İlk günden itibaren bu suçların işlenmediğini anlatmıştım." dedi.
Sanığın avukatları ve cumhuriyet savcısı da bozma ilamına uyulmasını istedi. Yargıtayın kararını usul ve yasaya uygun bulan heyet, bozma ilamına uyma kararı verdi. Dava dosyası, esasa ilişkin mütalaasının hazırlanması için cumhuriyet savcılığına gönderilerek duruşma 7 Şubat 2023'e ertelendi.
DAVANIN GEÇMİŞİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Canan Kaftancıoğlu hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Eylül 2019'da Kaftancıoğlu'nu "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 8 ay, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 2 yıl 8 ay, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onamış, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezasını ise 1 yıl 9 ay olarak düzelterek onama kararı vermişti.