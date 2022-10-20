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    • 20.10.2022 10:19
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    Zafer Biryol kimdir, hangi takımlarda oynadı? FETÖ üyesi eski futbolcu Zafer Biryol YAKALANDI MI, nerede yakalandı?

    Zafer Biryol hakkında aramalar hız kazandı.Son dakika haberine göre, İstanbul'da FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan eski futbolcu Zafer Biryol yakalandı. Peki, Zafer Biryol kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Zafer Biryol kimdir, hangi takımlarda oynadı?

    Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Zafer Biryol, ekipler tarafından yürütülen titiz takibin ardından Büyükçekmece'de gözaltına alındı. O operasyonun detaylarına ulaşıldı.

    Biyol'un, Bylock kullanıcısı olduğu, kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunduğu belirlendi. 2006 yılında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'i ziyaret ettiği tespit edildi.

    FETÖ ÜYESİ FUTBOLCU BÜYÜKÇEKMECE'DE GÖZALTINA ALINDI

    İstanbul Organize Şube polisi ve istihbarat ekipleri, FETÖ'nün futbol yapılanmasında yer alan ve hakkında yakalama kararı olan Zafer Biryol'a yönelik çalışmalarını genişletti. Adres belirlendi, ardından operasyon için düğmeye basıldı. TRT Haber'de yer alan habere göre, Biryol, Büyükçekmece'de gözaltına alındı.

        Biryol'un terör örgütünün sözde toplantılarında yer aldığı da öğrenildi. 2012-2014 yılları arasında Küçükçekmece Beşyol'da FETÖ adına faaliyet gösteren kursun düzenlediği futbol turnuvasında kazanan oyunculara ödüllerini verdiği de dosyada yer aldı.

        Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

        Zafer Biryol (d. 2 Ekim 1976), teknik direktör, Türk eski futbolcudur.
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        Haberler Güncel Zafer Biryol kimdir, hangi takımlarda oynadı? FETÖ üyesi eski futbolcu Zafer Biryol YAKALANDI MI, nerede yakalandı?
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