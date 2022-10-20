Zafer Biryol kimdir, hangi takımlarda oynadı? FETÖ üyesi eski futbolcu Zafer Biryol YAKALANDI MI, nerede yakalandı?

FETÖ ÜYESİ FUTBOLCU BÜYÜKÇEKMECE'DE GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Organize Şube polisi ve istihbarat ekipleri, FETÖ'nün futbol yapılanmasında yer alan ve hakkında yakalama kararı olan Zafer Biryol'a yönelik çalışmalarını genişletti. Adres belirlendi, ardından operasyon için düğmeye basıldı. TRT Haber'de yer alan habere göre, Biryol, Büyükçekmece'de gözaltına alındı.