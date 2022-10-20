Zafer Biryol kimdir, hangi takımlarda oynadı? FETÖ üyesi eski futbolcu Zafer Biryol YAKALANDI MI, nerede yakalandı?

Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Zafer Biryol, ekipler tarafından yürütülen titiz takibin ardından Büyükçekmece'de gözaltına alındı. O operasyonun detaylarına ulaşıldı.
Biyol'un, Bylock kullanıcısı olduğu, kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunduğu belirlendi. 2006 yılında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'i ziyaret ettiği tespit edildi.
FETÖ ÜYESİ FUTBOLCU BÜYÜKÇEKMECE'DE GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Organize Şube polisi ve istihbarat ekipleri, FETÖ'nün futbol yapılanmasında yer alan ve hakkında yakalama kararı olan Zafer Biryol'a yönelik çalışmalarını genişletti. Adres belirlendi, ardından operasyon için düğmeye basıldı. TRT Haber'de yer alan habere göre, Biryol, Büyükçekmece'de gözaltına alındı.