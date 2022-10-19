Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı bakanlık ve kurumlara 1509 kadro!

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA 935 YENİ KADRO

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığının merkez teşkilatına 30 uzman, 88 şef, 668 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 55 memur, 43 mühendis, 14 tekniker ve 37 teknisyen olmak üzere 935 yeni kadro ihdası yapılırken, Ticaret Bakanlığının merkez teşkilatına 1 genel müdür yardımcısı, Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatına 28 gümrük müdür yardımcısı ve 2 gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının merkez teşkilatına 1 daire başkanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının taşra teşkilatına 17 şube müdürü ve 9 başmühendis ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının merkez teşkilatına 24 uzman ve 12 uzman yardımcısı kadrolarının ihdası gerçekleşti.