Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı bakanlık ve kurumlara 1509 kadro!

YENİ KADROLARIN UNVAN VE DAĞILIMLARI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının merkez teşkilatına 1 daire başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına 15 raportör (hakim ve savcı), 3 raportör (başdenetçi), 2 raportör (doktor araştırma görevlisi), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının merkez teşkilatına 2 daire başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının merkez teşkilatına 1 genel müdür yardımcısı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına müdür, müdür yardımcısı, idare müdürü ve şube müdürü, Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatına personel başkanı, 3 personel başkan yardımcısı, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele başkanı ve 3 kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele başkan yardımcısı, İçişleri Bakanlığının merkez teşkilatına 2 genel müdür yardımcısı ve 8 şube müdürü, İçişleri Bakanlığının taşra teşkilatına 100 kaymakam adayı, 14 şube müdürü, 38 şef, 1 il müdür yardımcısı, 14 ilçe sivil toplumla ilişkiler müdürü, İletişim Başkanlığının merkez teşkilatına 42 uzman, 6 mühendis, 1 istatistikçi, Kültür ve Turizm Bakanlığının merkez teşkilatına 1 daire başkanı ve 4 şube müdürü, Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatına 7 müze müdürü, 20 kütüphane müdürü, 1 derleme müdürü, 9 müze müdür yardımcısı, 20 kütüphane müdür yardımcısı ve 2 derleme müdür yardımcısı, Kültür ve Turizm Bakanlığının yurt dışı teşkilatına 1 kültür ve tanıtma müşaviri, Milli Savunma Bakanlığının merkez teşkilatına 13 genel müdür yardımcısı, 48 daire başkanı, 12 hukuk müşaviri, 30 başmüfettiş, 30 müfettiş yardımcısı, 4 mali hizmetler uzmanı ve 4 mali hizmetler uzman yardımcısı, Milli Savunma Üniversitesi merkez teşkilatına 3 harp okulu sekreteri, Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 3 işletme müdürü ve 6 işletme müdür yardımcısı kadroları ihdas edildi.