Madenden sağ çıkan Serhat Kahraman, arkadaşlarına yardım için tekrar ocağa girdi! Ancak sağ çıkamadı

Bartın Amasra'da grizu patlaması sonucu 41 madenci şehitlik mertebesine ulaştı. Kazada hayatını kaybeden Serhat Kahraman'ın, ocaktan çıkmayı başardığı ve bir bardak su içtikten sonra mahsur kalan arkadaşlarını kurtarmak için geri döndüğü ortaya çıktı. Serhat Kahraman'ın arkadaşlarına sarıldığı o anlar fotoğraf karesine yansıdı. Kahraman'ın kardeşi Ezgi Kahraman, "Ağabeyim yukarı çıktığında ağlaya ağlaya arkadaşlarına sarılmış. O anda fotoğrafları çekilmiş. Bir bardak su içtikten sonra kalan arkadaşlarını kurtarmak için geri dönmüş. Orada şehit oldu" dedi. Ezgi Kahraman, ağabeyinin daha önce de birçok kaza geçirdiğini ancak üzülmesinler diye aileye anlatmadığını belirterek "Biz yaralarını fark edene kadar bize hiçbir şey hissettirmezdi. Patlamadan sonraki fotoğraflarda onu görünce kurtuldu diye düşünmüştüm. Ama şehit olduğunu öğrenince kalbimde koca bir delik açılmış gibi hissettim" diyerek ağladı.
ARKADAŞA CAN FEDA
Maden ocağında barutçu olarak görev yapan Orhan Altun da yaşanan patlamada sağ kurtulmuş, maden ocağının çıkışına doğru yol almıştı. Ancak Altun çıkışa varmadan önce aşağıdaki bir arkadaşının sesini duydu ve onu kurtarmak için tekrar aşağıya indiğinde bir daha çıkamadı. Altun, Doğaşı Köyü'nde son yolculuğuna uğurlandı.
İŞTE O KARE
Serhat Kahraman 34 yaşındaydı... Evlilik hazırlığı içindeydi, 2023 yazında evlenecekti. Yerin yüzlerce metre altında yaklaşık 2 saat yaşam savaşı verdi. Kurtarma ekipleri ona ulaştığında hala hayattaydı. Yukarı çıktı, can havliyle arkadaşına sarıldı. İşte o anlar fotoğraf karesine yansımıştı.
BULUT YAMANDAĞ–ALİ FAİK