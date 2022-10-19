Madenden sağ çıkan Serhat Kahraman, arkadaşlarına yardım için tekrar ocağa girdi! Ancak sağ çıkamadı

Bartın Amasra'da grizu patlaması sonucu 41 madenci şehitlik mertebesine ulaştı. Kazada hayatını kaybeden Serhat Kahraman'ın, ocaktan çıkmayı başardığı ve bir bardak su içtikten sonra mahsur kalan arkadaşlarını kurtarmak için geri döndüğü ortaya çıktı. Serhat Kahraman'ın arkadaşlarına sarıldığı o anlar fotoğraf karesine yansıdı. Kahraman'ın kardeşi Ezgi Kahraman, "Ağabeyim yukarı çıktığında ağlaya ağlaya arkadaşlarına sarılmış. O anda fotoğrafları çekilmiş. Bir bardak su içtikten sonra kalan arkadaşlarını kurtarmak için geri dönmüş. Orada şehit oldu" dedi. Ezgi Kahraman, ağabeyinin daha önce de birçok kaza geçirdiğini ancak üzülmesinler diye aileye anlatmadığını belirterek "Biz yaralarını fark edene kadar bize hiçbir şey hissettirmezdi. Patlamadan sonraki fotoğraflarda onu görünce kurtuldu diye düşünmüştüm. Ama şehit olduğunu öğrenince kalbimde koca bir delik açılmış gibi hissettim" diyerek ağladı.