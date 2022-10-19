Eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi 2 yıl uzatıldı!

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecek Eski Tip Sürücü Belgelerinin değiştirme süresinin 2 yıl daha uzatıldığını açıkladı.
2 YIL UZATILDI
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kamuoyuna Duyuru! 01.01.2016 tarihinden önce alınan Eski Tip Sürücü Belgelerinin değiştirme süresi, 31.12.2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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