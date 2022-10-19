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    • Güncel
    • 19.10.2022 20:11
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    • 19.10.2022 20:54
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    Eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi 2 yıl uzatıldı!

    Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecek Eski Tip Sürücü Belgelerinin değiştirme süresinin 2 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yeni ehliyetlerle ilgili flaş karar!

    İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecek Eski Tip Sürücü Belgelerinin değiştirme süresinin 2 yıl daha uzatıldığını açıkladı.



    2 YIL UZATILDI
    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kamuoyuna Duyuru! 01.01.2016 tarihinden önce alınan Eski Tip Sürücü Belgelerinin değiştirme süresi, 31.12.2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

    Ehliyet yenileme süresi 2 yıl uzatıldı


    HANGİ BELGELER GEREKLİ?
    Peki, ehliyet değiştirme nasıl yapılır? Ehliyet yenileme işlemi için evraklar nelerdir? İşte detaylar...

        EHLİYET YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?
        İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresinin 31 Aralık 2024'e uzatıldı.

        KAYIP VEYA ÇALINTI HALİNDE...
        Ehliyetini çaldıran ve kaybedenlerin yeni ehliyete başvurmadan önce en yakın trafik tescil şubesine başvuru yaparak kayıp veya çalıntı beyanı vermesi de gerekiyor. Böylece sisteme zayi kaydı işleniyor. Bu durumda ayrıca kayıp ilanı verilmesine de gerek kalmıyor.

        GEÇERLİLİK SÜRESİ 5 YIL
        Yeni E sınıfı ehliyet 5 yıl geçerli. Diğerlerinde süre ise 10 yıl. Geçerliliğin sona ereceği tarih, çipli ehliyetin üzerinde ayrıca belirtiliyor. Süre dolunca yeni ehliyet için tekrar başvuruluyor.

        İlk kez ehliyet alacaklar için kayıt ücreti sınıfına göre şöyle:

        A, F, engelli A: 715 lira.
        B, engelli B: 1.461 lira.
        C, E: 2 bin 208 lira.

        EHLİYET YENİLEME BAŞVURU NASIL YAPILIR?
        İlk olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 çağrı merkezinden veya 'randevu.nvi.gov.tr' internet adresi üzerinden randevu almanız gerekiyor. Randevusuz işlem yapılmıyor. Eğer gidemeyecekseniz randevuyu, süresi dolmadan en az yarım saat önce iptal etmelisiniz. Sistem, iptalden sonra aynı gün içinde yeniden randevu vermiyor.

        2022 EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
        Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştireceklerin ödeyecekleri ücret: 13+2 TL'dir. Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret: 280 + 65 TL'dir. Toplamda 345 TL'ye denk gelmektedir.

        01/01/2016 tarihinden sonra yeni tip ehliyet almamış kişiler ehliyet yenileme, kayıp, zayi, çalıntı durumlarında 15 TL yenileme ücreti öderler.

        Yeni tip ehliyetler 01/01/2016 tarihinden itibaren dağıtılmaya başlanmıştır. Bu tarihten sonra ehliyet alanların ehliyeti yeni tip ehliyettir. Yeni tip ehliyet alanlar daha sonra ehliyet yenileme, kayıp, zayi ve çalıntı durumlarında 345 TL Harç+Değerli Kağıt ve Vakıf Payını öderler.

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        Haberler Güncel Eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi 2 yıl uzatıldı!
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