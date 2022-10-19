Başkan Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü

FETÖ İLE MÜCADELE İÇİN ÖZEL TEŞEKKÜR

FETÖ ile mücadele konusunda attığı samimi adımlar için Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a teşekkür eden Başkan Erdoğan, tüm alanlarda olduğu gibi enerji sektöründeki, özellikle de doğalgaz konusundaki işbirliğini artırmak istediğini belirtti.

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