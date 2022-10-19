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    • 19.10.2022 20:38
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    Başkan Erdoğan'ın çağrısına Aziz Sancar'dan destek: İngilizce 'KKTC tanınmalı' yazan tişört giydi

    Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada, tarihi bir çağrı yaparak Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli bilim insanlarından olan Nobel Ödüllü Aziz Sancar'dan destek geldi. Sancar, İngilizce 'KKTC tanınmalı' yazan tişörtü giydi.

    takvim.com.tr
    Erdoğan’ın çağrısına Aziz Sancar’dan destek

    Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada, tarihi bir çağrı yaparak KKTC'nin tüm dünyada tanınması gerektiğini belirtmişti.

    Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli bilim insanlarından olan Nobel ÖdülAziz Sancar, alkış alan bir desteğe imza attı.


    TARİHİ HAMLEYE DESTEK VERDİ
    Prof. Dr. Aziz Sancar, üzerinde İngilizce 'KKTC tanınmalı' yazan tişörtü giyerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başka ülkeler tarafından tanınmasıyla ilgili yapılan kampanyaya destek verdi.

    Sancar'ın paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni yopladı.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın çağrısına Aziz Sancar'dan destek: İngilizce 'KKTC tanınmalı' yazan tişört giydi
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