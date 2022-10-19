Devlet Bahçeli’den Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti’ye sert çıkış: Sırasıyla ABD’yi tavaf etmeye başlamışlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine ilişkin ser açıklamalarda bulundu:

Gazetecileri atlatarak 8 saat süreyle ortadan kaybolması ziyadesiyle kuşkuludur.

Kılıçdaroğlu'na soruyorum. O gizemli 8 saat içinde neredeydin? Kimlerle fiskos yaptın. Kimlerle geniş bir planın parçası olmayı içine sindirebildin?

FETÖ'cülerle görüşüp görüşmediğini, Pensilvanya'da mola verip vermediğini açıklığa kavuşturmak mecburiyetindedir.

New York'ta ergenler gibi video ekmek, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı'na kara çalmaya teşebbüs etmek, adamlık değildir, siyaset değildir, mertlik hiç değildir.

Şimdi de teşekkül etmiş bir İP heyeti, 'Türk festivali' bahanesiyle ABD'ye gidecekmiş.

Kılıçdaroğlu'nun gölgeli ziyaretinin hemen akabinde ABD biletini alan İP'in de yolu yol değildir. Zillet ittifakının paydaşları sırasıyla ABD'yi tavaf etmeye başlamıştır.



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