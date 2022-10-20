Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Eski ehliyetler ne zaman son? BAKANLIK DUYURDU TARİH DEĞİŞTİ

"SON GÜNLERİ BEKLEMEYİN"

Sürücü belgesinin yenilenmesi için gerekli belgelerin aile hekiminden alınacak "sürücü olur" raporu, son 6 ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile vergi dairesi müdürlüklerine, "https://ivd.gib.gov.tr" internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırılması gereken 15 TL'lik ücret olduğuna değinen Zehra Şahinler, müracaat işlemlerinin tamamlanmasının ardından Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) adresi bulunan kişilerin yurt içinde verecekleri herhangi bir adrese sürücü belgelerinin teslimatının yapılacağını söyledi. Yeni tip sürücü belgesi için ALO 199, "ALO 199 Mobil Uygulama" veya "nvi.gov.tr" adresinden randevu alınabileceğini belirten Amasya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Zehra Şahinler, randevu alamayanlara ise mesai sonrası 17.00 - 19.00 saatleri arasında hizmet verilebileceğini açıkladı. Zehra Şahinler, "Başvuru yoğunluğundan kaynaklı muhtemel mağduriyetlerin önüne geçebilmek için vatandaşlarımızın yılın son ayını, son günlerini beklememeleri önem arz etmektedir" dedi.

15 TL YENİLEME ÜCRETİ BULUNUYOR

Sürücü belgesinin yenilenmesi için gerekli belgelerin aile hekiminden alınacak "sürücü olur" raporu, son 6 ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile vergi dairesi müdürlüklerine, "https://ivd.gib.gov.tr" internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırılması gereken 15 TL'lik ücret olduğuna değinen Zehra Şahinler, müracaat işlemlerinin tamamlanmasının ardından Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) adresi bulunan kişilerin yurt içinde verecekleri herhangi bir adrese sürücü belgelerinin teslimatının yapılacağını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ve yeni sürücü belgesi bulunup sürücü belgesi bilgilerini kimlik kartına aktarmak isteyenlere de seslenen Şahinler, "Randevu almadan nüfus müdürlüklerimize müracaat ederek 'nüfusmatik' cihazından yükleme, aktarma cihazını kolayca gerçekleştirebilirler" şeklinde konuştu.

YENİ EHLİYET İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR ŞÖYLE:

Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport)

Eski sürücü belgesi

Yeni çıkarılmış Sürücü Sağlık Raporu Sürücü belgesi

Değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı makbuzu

2 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan