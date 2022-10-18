Yerli otomobil TOGG için kritik tarihlerden biri olan 29 Ekim yaklaşıyor. 29 Ekim'de Bursa Gemlik'teki fabrikanın açılışı gerçekleştirilecek ve seri üretim için önemli adım atılmış olacak.
76 FARKLI ÜLKEDEN 2.5 MİLYONDA FAZLA İZLEYİCİ
TOGG sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, '29 Ekim'de yeniden görüşmek üzere' notunu paylaşarak, "Bir fabrikadan fazlasını inşa etmeye başladığımız günden bu yana heyecanlı 7/24 yayınımızı izleyen 76 farklı ülkeden 2.5 milyondan fazla izleyicimize teşekkür ediyoruz." dedi.
BÜYÜK GURURU YAŞATACAĞIZ
Geçtiğmiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "29 Ekim yaklaşıyor. Müzmin muhaliflerin 'nasıl yaparım da acaba bir kulp takarım. Bu projeye nasıl bir hata bulurum' diye uğraştıkları TOGG'un ilk seri üretim araçları inşallah 29 Ekim'de Gemlik'te fabrikada seri üretimden inmiş olacak. Ve biz o gün cumhuriyetimizin 100. yılını karşılarken ülkemize büyük bir gururu hep birlikte yaşatacağız." ifadelerini kullanmıştı.
C SINIFI SUV ARAÇLARLA AYNI FİYAT OLACAK
Bakan Varank, TOGG'un fiyatı hakkında da açıklamalarda bulundu.
Bakan Varank şunları söyledi:
Fiyatla ilgili sorular bize çok soruldu. Başından beri de aynı şeyi söylüyoruz. Biliyorsunuz bu bir özel sektör yatırımı. Burada şirketin bir fiyat politikası var. Başından beri şunu söylüyorlar. 'Biz piyasaya C sınıfı SUV bir araçla çıkacağız. Dolayısıyla aynı segmentteki yani C sınıfı SUV segmentindeki içten yanmalı, benzinli dizel araçlar hangi fiyattan satılıyorsa biz o fiyat marjından piyasaya gidip rekabetçi olacağız'. Başından beri söyledikleri bu. Bu manada da fiyatını merak edenler listeleri alırsınız elinize.