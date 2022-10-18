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    • 18.10.2022 21:53
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    Yerli otomobilde geri sayım: TOGG'dan heyecanlandıran 29 Ekim paylaşımı

    Yerli üretim otomobil TOGG'un Bursa Gemlik'teki fabrikasının açılışı 29 Ekim'de gerçekleştirilecek. İlk kez üretim bandından inecek TOGG'u merakla bekleyen milyonlarca vatandaş ve piyasa devleri 29 Ekim tarihine odaklanmış durumda. Açılışa sayılı günler kala TOGG'un resmi Twitter adresinden yapılan paylaşım ilginin uluslararası düzeyde olduğunu kanıtladı.

    Geri sayım başladı! TOGG’da 29 Ekim heyecanı

    Yerli otomobil TOGG için kritik tarihlerden biri olan 29 Ekim yaklaşıyor. 29 Ekim'de Bursa Gemlik'teki fabrikanın açılışı gerçekleştirilecek ve seri üretim için önemli adım atılmış olacak.

    76 FARKLI ÜLKEDEN 2.5 MİLYONDA FAZLA İZLEYİCİ
    TOGG sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, '29 Ekim'de yeniden görüşmek üzere' notunu paylaşarak, "Bir fabrikadan fazlasını inşa etmeye başladığımız günden bu yana heyecanlı 7/24 yayınımızı izleyen 76 farklı ülkeden 2.5 milyondan fazla izleyicimize teşekkür ediyoruz." dedi.

    BÜYÜK GURURU YAŞATACAĞIZ
    Geçtiğmiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "29 Ekim yaklaşıyor. Müzmin muhaliflerin 'nasıl yaparım da acaba bir kulp takarım. Bu projeye nasıl bir hata bulurum' diye uğraştıkları TOGG'un ilk seri üretim araçları inşallah 29 Ekim'de Gemlik'te fabrikada seri üretimden inmiş olacak. Ve biz o gün cumhuriyetimizin 100. yılını karşılarken ülkemize büyük bir gururu hep birlikte yaşatacağız." ifadelerini kullanmıştı.

    C SINIFI SUV ARAÇLARLA AYNI FİYAT OLACAK
    Bakan Varank, TOGG'un fiyatı hakkında da açıklamalarda bulundu.

    Bakan Varank şunları söyledi:
    Fiyatla ilgili sorular bize çok soruldu. Başından beri de aynı şeyi söylüyoruz. Biliyorsunuz bu bir özel sektör yatırımı. Burada şirketin bir fiyat politikası var. Başından beri şunu söylüyorlar. 'Biz piyasaya C sınıfı SUV bir araçla çıkacağız. Dolayısıyla aynı segmentteki yani C sınıfı SUV segmentindeki içten yanmalı, benzinli dizel araçlar hangi fiyattan satılıyorsa biz o fiyat marjından piyasaya gidip rekabetçi olacağız'. Başından beri söyledikleri bu. Bu manada da fiyatını merak edenler listeleri alırsınız elinize.

        Şu anda piyasada C sınıfı SUV araçlar hangi fiyatlardan satılıyor? Bakarsınız aklınızda bir fikir oluşur. 'Demek ki TOGG da bu fiyatlardan piyasaya çıkacakmış diyebilirsiniz. Yoksa şundan satılacak, bundan satılacak diye hiçbir zaman bizim bir açıklamamız olmadı. Başından beri piyasaya çıktığımda C sınıfı SUV segment araçlarla aynı marjda satılma hedefi var. Şirket bu minval üzere de çalışmalarına devam ediyor.

        BENİ TANIMADI, AMA TOGG'U TANIYOR
        Bakan Varank, şunları söyledi:
        Geçen hafta bir pastaneye gittim. Hanım bir sipariş vermişti. 'Bunu git al, gel' dedi. Gittim pastaneye. Üzerimde TOGG'un yeleği vardı. Dedim ki 'siparişimiz varmış alabilir miyim'? Hazırladı tezgahtar arkadaş. 'Buyurun' dedi. Sonra üstüme baktı dedi ki; 'ya bu üstünüzdeki bildiğimiz TOGG'mu' diye. 'Evet' dedim bildiğimiz TOOG, Türkiye'nin otomobili. Anlattık fabrika 29 Ekim'de açılacak. Daha sonra Mart'ta satışlar bekleniyor diye. Dedi ki 'ya ne kadar gurur verici. Böyle bir projede çalışıyorsunuz'. Tabi beni tanımadı.

        Türkiye'nin Otomobilini tanıyor ama Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nı tanımıyor. Demek ki bu proje gerçekten 7'den 70'e herkeste büyük heyecan uyandıran bir proje. Şu anda Türkiye'de daha araç piyasaya çıkmadan en bilinen markalardan bir tanesi TOGG. Bu manada da ne kadar değerli bir şey olduğunun örneğini size vermiş oldum.
            Trendyol
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