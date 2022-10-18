Türkiye, Amasra'daki maden şehitlerinin aileleri için seferber oldu





Bu arada yaralılardan Taner Şen'i (30), kendisi de aynı madende gündüz vardiyasında çalışan dayısı Tayfun Kayhan'ın kurtardığı ortaya çıktı. Yeğeninin 5 yıl sözleşmeli uzman çavuş olarak TSK'da çalıştığını söyleyen Kayhan, o anları şöyle anlattı: Taner'i acil müdahale ekipleri ocakta bir yere kadar getirdi: Oradan sonra biz çıkardık. İlk gördüğümde tanıyamadım. Su istedi, su verdik. Sorduğumuz birkaç soruya cevap verdi. Hastaneye geldiğinde kalbi durmuş, doktorlarımız sayesinde tekrar döndürülmüş.