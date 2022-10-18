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    Türkiye, Amasra'daki maden şehitlerinin aileleri için seferber oldu

    Bartın’daki 41 maden şehidinin emanetlerine devlet sahip çıktı. Hepsinin evlatlarının eğitim masraflarının Milli Eğitim Bakanlığı’nca karşılanacağı açıklandı. Ayrıca ailelere yönelik yardım ödemeleri de başladı.

    Devlet baba

    Bartın'ın Amasra İlçesi'ndeki maden ocağında meydana gelen grizu faciası yürekleri yaktı. Patlamada can veren 41 şehit için devlet kolları sıvadı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, hepsinin çocuklarının eğitim masraflarının karşılanacağını açıklardı. Ayrıca burslar verileceğini, kırtasiye masraflarını bile bakanlığın ödeyeceğini vurguladı. Faciayla ilgili soruşturmayı yürüten savcı sayısı da 6'ya çıkarıldı. Delillerin bulunduğu maden sahası, giriş ve çıkışlara kapatıldı.



    Bu arada yaralılardan Taner Şen'i (30), kendisi de aynı madende gündüz vardiyasında çalışan dayısı Tayfun Kayhan'ın kurtardığı ortaya çıktı. Yeğeninin 5 yıl sözleşmeli uzman çavuş olarak TSK'da çalıştığını söyleyen Kayhan, o anları şöyle anlattı: Taner'i acil müdahale ekipleri ocakta bir yere kadar getirdi: Oradan sonra biz çıkardık. İlk gördüğümde tanıyamadım. Su istedi, su verdik. Sorduğumuz birkaç soruya cevap verdi. Hastaneye geldiğinde kalbi durmuş, doktorlarımız sayesinde tekrar döndürülmüş.



    'YEĞENİMİ TANIYAMADIM'
    Tayfun Kayhan, yeğeni Taner'i ocaktan çıkardı. Yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı: Onu görünce tanıyamadım.



        Madenci Taner Şen'in kalbi hastanede durdu. Doktorların müdahalesi ile son anda kurtuldu.



        YANGIN KONTROL ALTINDA
        Ocaktaki çalışmalar dün de devam etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şu bilgileri verdi: Yer altındaki yangının büyük bir kısmı kontrol altında. Yangının havayla temasını kesmek üzere iki baraj kapısı inşa edildi. Yangın şu anda da şiddetini azaltıyor.

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        Haberler Güncel Türkiye, Amasra'daki maden şehitlerinin aileleri için seferber oldu
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