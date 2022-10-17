Bakan Dönmez’den Bartın’da flaş açıklamalar





Bu arada tabi arama-kurtarma faaliyetleri için birçok ilden kamu kurumlarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından süre katkı sağlamak üzere ilimize gelen ekipler de oldu. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Fakat madencilik farklı bir iş alanı olduğu için arama-kurtarma faaliyetlerinin büyük bir kısmı kontrol altında TTK'nın ve TKY'nin tahlisiye ekipleri tarafından gerçekleştirilmiştir.



YANGIN BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALINDI

İlk günlerde bir yangından bahsetmiştim büyük oranda kontrol altına alındı, havayla temasını kesmek üzere iki baraj kapısı inşa edildi. Şu anda da yangın sönümlenmek üzere giderek şiddetini azaltıyor. Sürece de teknik ekiplerimiz devam ediyor. Madende üretim faaliyetleri de tamamen durdurulmuştur. İlk andan itibaren Cumhuriyet Başsavcılığımızın adli tahkikatı başlatması neticesinde de hukuken aslında müessesemiz bir olay yeri haline de dönmüştür o açıdan giriş çıkışlar da savcılığın bilgisi ve izni dahilinde yapılmaktadır. Şu anda aşağıda sadece teknik emniyet birimlerimiz çalışmaktadır.