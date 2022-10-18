Son dakika: PKK'da çözülme sürüyor! 1 terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor.



İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Söz konusu teröristin 2005 yılında PKK'ya katıldığı ve Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.



Sene başından bu yana teslim olan terörist sayısı 103'e ulaştı.

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