AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten PKK yandaşlarının İsviçre'de '23 Nisan' etkinliğine saldırmasına tepki!

Terör örgütü PKK yandaşları İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen "23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali"ne saldırdı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, alçak saldırıyı gerçekleştiren PKK'ya ve saldırıya fırsat veren İsviçre'ye tepki gösterdi.
Çelik şunları söyledi:
"İsviçre'nin Basel Kentinde düzenlenen "23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali" PKK yandaşları tarafından hedef alındı. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Terör örgütüne bu fırsatı verenleri kınıyoruz. Teröre bu fırsatı verenlerin demokrasi ve hukuk konusunda aynaya bakması gerekir."
TEPKİLER PEŞ PEŞE
Alçak saldırıya Dışişleri Bakanlığından ve Cumhurbarbaşkanlığından da tepki geldi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İsviçre'nin Basel kentinde bugün düzenlen "23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali"ne yönelik olarak terör örgütü yandaşlarınca gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz.
Bir terör örgütünün ve sempatizanlarının Avrupa'nın göbeğinde bir çocuk şenliğini hedef alacak kadar alçalmış olmaları, terör örgütünün çirkin yüzünü uluslararası kamuoyuna bir kez daha göstermiştir.
Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, bu menfur eylemin faillerinin süratle adalete teslim edilerek, hak ettikleri cezayı almalarını bekliyoruz."
İletişim Başkanı Altun'dan Basel'de 23 Nisan Festivali'ni hedef alan saldırıya ilişkin paylaşım:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yıllardır bebekleri, çocukları katlederek, onları kaçırarak ailelerinden koparan PKK'nın bu defa da İsviçre'de bir çocuk şenliğine saldırmasının, kanlı terör örgütünün gerçek yüzünü gözler önüne serdiğini ifade etti.
KANLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERMİŞTİR
Altun, sosyal medya hesabından, İsviçre'nin Basel kentinde terör örgütü PKK yandaşlarının "23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali"ni hedef alan saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.
"Yıllardır bebekleri, çocukları katlederek ya da onları kaçırarak ailelerinden koparan PKK'nın bu defa da İsviçre'de bir çocuk şenliğine saldırması, kanlı terör örgütünün gerçek yüzünün yanı sıra İsviçre için oluşturduğu tehdidi de gözler önüne sermiştir." vurgusu yapan Altun, şunları kaydetti:
"İsviçre'deki PKK varlığı, terörün zehirli bir sarmaşık gibi Avrupa'yı sardığını ve bu küresel tehdide karşı çok boyutlu bir mücadelenin zaruretini de bir kez daha ortaya koymuştur. Ayrım yapmaksızın teröristlerle ve terörizmle kararlı ve etkin bir mücadele yürüten Türkiye, diğer ülkelerden de aynı şekilde küresel teröre karşı gereken güçlü mücadeleyi, gerçekçi iş birliğini ve samimi dayanışmayı görmeyi beklemektedir."
NELER OLMUŞTU?
İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen "23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali"ne yönelik terör örgütü PKK yandaşlarınca gerçekleştirilen saldırıda en az 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
PKK lehine ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine sloganlar atan yaklaşık 30 kişilik grup, daha sonra festival alanındaki bariyerleri indirerek katılımcılara saldırdı.
Saldırıda en az 6 kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
Öte yandan İsviçreli 20 Minuten gazetesi, saldırıya ilişkin haberinde ilk olarak "PKK yandaşları ile Türkler Çocuk Festivalinde kavga etti" ifadesini başlığa taşırken daha sonra haberin başlığını "Türkler ve Kürtler Çocuk Festivalinde kavga etti" şeklinde değiştirdi.