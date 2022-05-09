AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten PKK yandaşlarının İsviçre'de '23 Nisan' etkinliğine saldırmasına tepki!

TEPKİLER PEŞ PEŞE

Alçak saldırıya Dışişleri Bakanlığından ve Cumhurbarbaşkanlığından da tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsviçre'nin Basel kentinde bugün düzenlen "23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali"ne yönelik olarak terör örgütü yandaşlarınca gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Bir terör örgütünün ve sempatizanlarının Avrupa'nın göbeğinde bir çocuk şenliğini hedef alacak kadar alçalmış olmaları, terör örgütünün çirkin yüzünü uluslararası kamuoyuna bir kez daha göstermiştir.

Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, bu menfur eylemin faillerinin süratle adalete teslim edilerek, hak ettikleri cezayı almalarını bekliyoruz."

İletişim Başkanı Altun'dan Basel'de 23 Nisan Festivali'ni hedef alan saldırıya ilişkin paylaşım:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yıllardır bebekleri, çocukları katlederek, onları kaçırarak ailelerinden koparan PKK'nın bu defa da İsviçre'de bir çocuk şenliğine saldırmasının, kanlı terör örgütünün gerçek yüzünü gözler önüne serdiğini ifade etti.

KANLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERMİŞTİR

Altun, sosyal medya hesabından, İsviçre'nin Basel kentinde terör örgütü PKK yandaşlarının "23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali"ni hedef alan saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Yıllardır bebekleri, çocukları katlederek ya da onları kaçırarak ailelerinden koparan PKK'nın bu defa da İsviçre'de bir çocuk şenliğine saldırması, kanlı terör örgütünün gerçek yüzünün yanı sıra İsviçre için oluşturduğu tehdidi de gözler önüne sermiştir." vurgusu yapan Altun, şunları kaydetti:

"İsviçre'deki PKK varlığı, terörün zehirli bir sarmaşık gibi Avrupa'yı sardığını ve bu küresel tehdide karşı çok boyutlu bir mücadelenin zaruretini de bir kez daha ortaya koymuştur. Ayrım yapmaksızın teröristlerle ve terörizmle kararlı ve etkin bir mücadele yürüten Türkiye, diğer ülkelerden de aynı şekilde küresel teröre karşı gereken güçlü mücadeleyi, gerçekçi iş birliğini ve samimi dayanışmayı görmeyi beklemektedir."