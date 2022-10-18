“Güçlü liderle Türkiye Yüzyılı” vurgusu! Başkan Erdoğan Vizyon Belgesi’ni açıklayacak

Başkan Tayyip Erdoğan, 28 Ekim'deki toplantı ile 2023 seçimleri için resmi başlangıç yapmış olacak. Gelecek yıl haziran ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin son derece kritik ve tarihi bir öneme sahip olduğunu düşünen Başkan Erdoğan, bu nedenle çalışmalara da erken başlayacak. Başkan Erdoğan bu kapsamda 28 Ekim'de Ankara Arena'da partili ve davetlilerin katılacağı toplantıda "Türkiye Yüzyılı" başlıklı vizyon belgesini açıklayacak. Bu belge aynı zamanda 20 yıllık iktidarı döneminde ülkeye sayısız hizmetler kazandıran Başkan Erdoğan'ın önderliğindeki AK Parti'nin Türkiye için yazacağı yeni hikayenin de temelini oluşturacak. AK Parti daha sonraki bir tarihte seçim bildirgesini de açıklayarak belgeyi detaylandırmış olacak.



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