Casus savcı Davut Yılmaz hakkında yeni iddianame

İranlı rejim muhaliflerini Türkiye'den kaçırmaya çalıştıkları iddiasıyla İranlı casuslara yardım ettiği gerekçesiyle savcılık görevinden açığa alınıp tutuklanan Davut Yılmaz hakkında yeni bir iddianame düzenlendi. Cumhuriyet Savcısı Davut Yılmaz hakkında 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından görevi kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçlarından da soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, bu soruşturma kapsamında Yılmaz hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek' suçlarından 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle ikinci iddianame düzenlendi. İddianame Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
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İran istihbaratının Türkiye'de gerçekleştirmeye çalıştığı "muhalif kaçırma" operasyonu Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) bozulmuş, geçtiğimiz Şubat ayında By Sağlam Savunma Sanayi şirketi sahibi İhsan Sağlam ve savcı Davut Yılmaz'ın aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklanmıştı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklardan 3'ü 19 Temmuz'da yapılan ilk duruşmada tahliye edilmiş, tutuklu yargılanan savcı Davut Yılmaz geçen ay Hakimler Savcılar Kurulu kararıyla meslekten ihraç edilmişti.
Geçtiğimiz günlerde yapılan duruşmada ise mahkeme heyeti, sanıklardan Tuncay Buyurgan ve Kamil Taşçı'nın tahliyelerine karar verdi. Diğer 11 tutuklu sanığın tahliye talepleri reddedildi.